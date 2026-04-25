元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が24日放送のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」（金曜深夜0・45）に出演。過去の挫折と意外な貢献が明かされた。

1997年にドラフト2位で阪神に入団し、03年には20勝をあげ18年ぶりのリーグ優勝へ導くなど大活躍。07年に夢の大リーグに挑戦。ヤンキースに5年間所属した。

ヤンキースは移籍金として阪神に30億円、井川氏との契約金として5年で20億円、計50億円を支払い獲得した。だが、井川氏は「メジャーリーグ5年間でたったの2勝」と自ら告白し、「ほんとに実力不足でした」と振り返った。

平成ノブシコブシ・吉村崇は「1勝10億…」とつぶやき、阪神ファンのオードリー・若林正恭は「悲しすぎるな…。トーンが悲しいよ」と切ない表情を浮かべた。

阪神でチームメートだった後輩、鳥谷敬氏はポスティングによるヤンキース移籍に、「チームを捨てていく印象だった」と本音も、「絶対活躍すると思いました」と話した。

また、「移籍金の30億円で室内練習場ができてるんですよ。その感謝のほうが大きかったです」と鳥谷氏。ヤンキースよりも阪神に“偉大な功績”を残していた？事実に、井川氏も苦笑いだった。