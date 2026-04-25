印綬が周囲を幸せに導く？【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

印綬が周囲を幸せに導く？｜博識の星気高いシンボルを掲げた賢者 印綬

博識の星気高いシンボルを掲げた賢者 印綬（いんじゅ）

印綬の表すこと

幼い頃から賢く、伝統や古いものを好む傾向にあります。祖父母が親代わりだった人も多く、「若いのによく知ってるね」と感心されたこともあるでしょう。本を読むこと、知識を蓄えることが好きで、人にそれを教え伝えることが得意です。わからないことは印綬の人に聞くといいとも言います。

偏印と違うのは、環境の変化や急なハプニングを好まず、すぐに適応できないところです。クールでマイペースですから、安定した環境が向いています。基本的に受け身で、敷かれたレールに沿って進むことが好きです。未知なることに挑戦するのは苦手で、決断力に欠けています。

左脳に寄ると理屈っぽくなり、堅物に見られることもあるでしょう。アナログ派のように見えてデジタルも好み、IT 関係で頭角を現す人も多いようです。偏印と同じく、精神世界にも興味が向くので、自然神や神様など目に見えない存在を信じます。その純粋さと情愛が周囲を幸せに導きます。

恋愛・結婚

思いやりがあって優しい人が多いでしょう。紳士淑女で、奥手で受け身傾向にあります。不器用で自己アピールは苦手。悶々と想いをつのらせるタイプでしょう。甘え上手ではありませんが、甘えん坊です。仕事場とプライベートで二面性をもちますが、穏やかな結婚生活を送れるでしょう。男性はマザコン傾向にありますので、相手に母性を求め過ぎるのはやめましょう。

仕事・お金

研究熱心で、医者や医学博士が適職ですが、勤勉さや指導力から学者や教職も向いてます。冷静に判断できる特性を活かした弁護士も良いでしょう。印綬は別名「お坊さんの星」ともいわれていますので、出家や俗世から離れた生活を好む人が多くいます。また、継承や伝承が好きなので、専門分野の道を極めて家元になる人もいます。占いや宗教分野で活躍するのも◎。

心身の状態

疲れを感じていても好奇心が勝っているときは無理に動いてしまいます。それが原因で睡眠不足になり、寝ても疲れがとれないようです。頭痛や耳鳴りや眩暈といった慢性的な病に悩まされる人も。「水の陰」なので、男性は胆石や泌尿器系の病気に気をつけましょう。女性はむくみやすく体に水毒がたまりやすいので、定期的なリンパマッサージやエステに通うのがおすすめです。

年

親は穏やかな性格で聡明。母方との縁が強いです。相手に安心感を与える雰囲気をもちます。

月

知性を活かした仕事に就くと良く、指導力にも 恵 ま れ ます。研究者や学者も向いています。

日

自分も相手も高める細やかな気配りがあります。あなたといると癒やされるという人が多いでしょう。

時

思いやりがあり愛情深い子どもです。老後は人によっては出家やスピリチュアルな方面に進むことも。

【出典】『一番わかりやすい はじめての四柱推命』著：愛新覚羅ゆうはん