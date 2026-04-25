「白龍カード」は視野を広げるチャンス！？【指導霊さんオラクルカード】

このカードを引けば幸運の兆し！？龍神カード1 白龍

１ 白龍（はくりゅう）

視野を広げて調和を図ろう





基本解説

ユーモラスな白龍が、とても気持ち良さそうに宝玉を手に舞っています。すでに素敵な何かを手にしている、あるいはこれから手に入りそうだと伝えているようです。白龍のもつテーマは、調和。人と人との調和についてはもちろん、０か１００かに偏りがちな自分自身の思考の調和もとても大切にします。調和を図るとき、生きてくるのが視野の高さです。白龍目線で物事を見ようとすると、捉え方が変わることに気づくと教えてくれています。

チャネリングメッセージ

自分に素直になってみてください。本当はもっとこうしたいのに！とか、世間の目があるから！とか、善悪の観点から良くないから！とか、自分を狭めるのはもうおしまいにしましょう。白龍さんのように清々しく、伸び伸びと過ごせるように最善を尽くすときです。一歩を踏み出すのが怖かったり、不安に感じたりするのなら、視点をグッと高くあげて、視野を広げて、周囲を俯瞰して見てみましょう。こういう方法もある、あの人たちはこういうやり方をしているな、なるほどそういう在り方もアリだな！といった気づきがあなたの背中を押してくれるでしょう。

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。