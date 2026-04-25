西日本鉄道（西鉄）が発表した第17次中期経営計画（2026〜2028年度）において、福岡の交通網とまちづくりに大きな変革をもたらす2つの巨大プロジェクトが明らかになりました。一つは、沿線住民の長年の悲願である「西鉄貝塚線と地下鉄箱崎線の直通運転」の検討開始。もう一つは、グループ初となる福岡空港直結型ホテルの開業と、アパートメントホテル等の新業態への参入です。天神・博多の再開発が加速し、インバウンド需要が急回復するなか、西鉄が描く次世代の成長戦略と旅行者への影響はどうなるのかをひも解きます。

西鉄貝塚線×地下鉄箱崎線の直通運転、ついに現実味を帯びるか？

西鉄の中期経営計画のモビリティ重点施策として、「西鉄貝塚線と地下鉄箱崎線の直通運転の実現に向けた検討」が明記されました。今後は、福岡市等の関係自治体と連携し、総合交通体系の推進に向けた課題整理と準備が進められることになりそうです。

半世紀以上前から地域から要望があったこの直通運転の構想ですが、2021年頃には福岡市や西鉄などの検討委員会が「費用対効果が低い」という理由から、困難と判断した経緯があります。

持続可能な総合交通体系の構築（イメージ）

また、2026年4月には天神大牟田線や貝塚線などを対象とした鉄道運賃の改定も予定されており、持続可能なネットワーク構築に向けた基盤づくりが加速しています。

直通化がもたらす沿線革命

貝塚駅での乗り換え解消は、沿線住民や鉄道ファンにとって長年の大きな関心事でした。直通運転が実現すれば、新宮町エリアや東区から貝塚駅〜天神・博多方面へのアクセスが劇的に向上し、沿線の不動産価値や居住ニーズにも直結します。

軌間（線路の幅）は両線とも1067mmで同じですが、車両の長さやシステム改修などハードルは決して低くありません。それでも、公式の経営計画に「検討」という文字がはっきりと刻まれたことは、福岡の交通網再編における歴史的な一歩と言えるでしょう。運賃改定による増収分が、こうした未来への設備投資にどう活かされるのか期待が高まります。

福岡空港に直結！新ホテル「ソラリア」誕生で航空ファンも歓喜

不動産・ホテル事業の新たな核として、2027年夏頃に「ソラリア西鉄ホテル福岡エアポート（仮称）」が開業します。福岡空港国内線ターミナル東側に新設される複合施設の5〜11階に入居し、総客室数はダブルやツインなど全165室。5階には大浴場やサウナも完備されます。

ソラリア西鉄ホテル福岡エアポート（仮称）ロビー（イメージ）

滑走路ビューの極上ステイ

空港直結ホテルは西鉄グループにとって初の試みとなります。早朝便を利用するビジネス客にとって利便性が高いのはもちろんですが、上層階の客室からは滑走路や飛行機の離発着を望むことができるため、航空ファンや旅行好きにとってもたまらないロケーションとなるはずです。第2滑走路の供用開始で発着便数が増加する福岡空港のポテンシャルを最大限に活かし、地下鉄で天神や博多へ直行できるアクセスの良さは、他の追随を許さない圧倒的な強みになるでしょう。

外観イメージ（提供：福岡国際空港）

アパートメントホテル参入で多様化する旅のスタイルに対応

さらにホテル・レジャー分野の新たな挑戦として、「アパートメントホテル」や「省力化ホテル」といった新業態への参入も検討されています。既存の「ソラリア」「クルーム」ブランドの品質向上とともに、グローバル規模での事業拡大を牽引する構えです。

西鉄が仕掛ける「暮らす旅」の形

長期滞在のインバウンド層やワーケーション需要を見据えたアパートメントホテルへの参入は、単なる宿泊機能を超えた「暮らすような旅」の提案です。西鉄がこれまで沿線まちづくりや海外不動産開発で培ってきたノウハウが、新しい宿泊スタイルにどう活かされるのか。国内外からの観光客にとって、福岡滞在の選択肢がさらに豊かになることは間違いありません。

福岡の玄関口である空港の進化と、地域の足である鉄道ネットワークのシームレス化。西鉄が打ち出した新たな事業戦略は、我々の週末のおでかけや旅行をさらにワクワクさせてくれそうです。直通運転の続報や新ホテルの詳細など、今後の動向から目が離せません。

（画像：西鉄）

鉄道チャンネル編集部

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