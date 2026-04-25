元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活動する久慈暁子（31）が24日、自身のインスタグラムを更新。夫のバスケットボール日本代表渡辺雄太（31＝千葉ジェッツ）と、第1子とのスリーショットを公開した。

今月13日に第1子誕生を報告した久慈は「先日、無事に退院しました」と報告。「初めての出産と育児で不安もたくさんありましたが、産院の皆さまがいつも優しく寄り添ってくださり、安心して過ごすことができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と心境をつづった。

「そして退院の日、家に帰るとサプライズでバルーンが…遠征続きで忙しい中、こんな素敵な準備をしてくれていて、思わず涙が」と明かし、白い透け感あるワンピース姿で第1子を抱いて自宅に戻り「THANK YOU AKI WELCOME ○○」の装飾で渡辺に迎えられた様子をアップした。

早くも渡辺のプレー動画などを子どもに見せる写真なども添え「新しい毎日はまだ慣れないことばかりだけど、こうして支えてくれる人たちがいることに改めて感謝しながら、大切に過ごしていきたいです」と記した。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「めっちゃ幸せな笑顔」「ほわほわで可愛い」「手足の指がスラリとしていて長くないですか」「幸せが溢れていますね」「可愛いママとして頑張って」「最高の旦那様ですね」「こちらもうるっときました」などのコメントが寄せられている。

久慈は岩手・奥州市出身。水沢高卒業後、青山学院大経済学部で「ニューヨーク都市文化論」を専攻。大学時代にモデル活動を開始。17年にフジテレビ入社。「めざましテレビ」「さんまのお笑い向上委員会」などの看板番組を担当し、22年4月に同社を退社。同年5月に渡辺雄太との結婚を発表し、今年1月1日に第1子妊娠を公表した。趣味は映画鑑賞。特技は水泳。スポーツ栄養プランナー、ペイントインストラクター、日本習字8段、英検2級、漢検2級、TOEIC700点などの資格を取得。166センチ。血液型O。