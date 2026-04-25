シンガー・ソングライターASKA（68）が24日夜、Xを更新。高市政権の石油政策などに対し、苦言を呈した。

米国とイスラエルのイラン攻撃をめぐる中東情勢の緊迫化をうけ、日本国内にもさまざまな影響が出始めている。石油やナフサ不足などに関連し、多くの現場から危機を訴えるリアルな声が出ている。ただ、そうした声と、政府の対応との”温度差”についてはSNS上でも大きな論議を呼んでいる。

ASKAは「日本はいつまでこの石油政策を続けるのだろう？」と書き出し、「何もかも、本当にもう何もかもに影響が出てる。もうすぐ夏ですよ。電力が間に合わないですよ。新築もリフォーム、マンションも建設できない。塗料なんて約90%以上が間に合ってない。衣食住、生活圏が脅かされてる」とつづった。

そして「早く何とかしてくれないと」と呼び掛けた。

これに対し、一部ユーザーが「中東に絶対特使送らないしウクライナの関係ないくせに支援し続ける日本に、ロシアもいつでも扉を開いてると言ってくれてるのに、スルー。韓国は中東各国に特使おくり2億7000万バレル調達。日本は中東、ロシア以外から100万バレル調達」とコメントすると、ASKAは「そう。韓国はイランにもう特使を送ったんです」と返答した。