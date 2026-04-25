◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 第２日（２４日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、初出場の神谷そら（郵船ロジスティクス）が７１、米ツアー初優勝を狙う吉田優利（エプソン）が７２で回り、ともに通算４アンダーの１１位で予選突破を決めた。首位と１０打差。

笹生優花（アース製薬）は６７、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は６８をマークし、ともに３アンダーの１６位。７２の馬場咲希（サントリー）、７１の勝みなみ（明治安田）、６９の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）は２アンダーの２２位につけた。

昨年大会覇者の西郷真央（島津製作所）は７１、メジャー連勝を目指す山下美夢有（花王）は７２で通算イーブンパーの３６位。７２の岩井明愛（あきえ、ホンダ）は１オーバーの４９位、７２の古江彩佳（富士通）は２オーバーの６２位で予選通過した。

畑岡奈紗（アビームコンサルティング）と西村優菜（スターツ）は８５位、佐久間朱莉（大東建託）は９８位、岩井千怜（ちさと、ホンダ）は１１１位で予選落ちした。

２０２４年大会覇者で、メジャー３勝目を狙うネリー・コルダ（米国）が２日連続の６５をマークし、後続に６打差をつけて単独首位を独走している。