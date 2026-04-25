再び台頭したライバルの存在が刺激となるか。

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24日の春巡業さいたま場所で、横綱豊昇龍（26）と大関復帰を果たした霧島（30）が三番稽古。あくまで稽古とはいえ、8番で4勝4敗と互角だった。

モンゴル出身で同郷のライバル。もっとも、霧島に言わせると「僕はそうでもないけど、向こうが意識してくるんです（笑）」とのことだ。

少なくとも、豊昇龍が霧島を強く意識しているのは間違いない。番付に差をつけるまで、豊昇龍は常に3学年上の霧島の背中を追って来たからだ。

角界入り、十両昇進、新入幕、いずれも霧島が早く、大関昇進でも先を越された。霧島は2023年3月場所で自身初優勝を果たし、翌5月場所で大関昇進。豊昇龍は負けじと次の7月場所で初めて賜杯を掴み、霧島と同じ大関に並んだ。

対戦成績は横綱の13勝12敗とほぼ互角で、直近2場所は連敗している。大関となれば、毎場所の対戦は避けられない。横綱昇進後はいまだ優勝がない豊昇龍にとって、ライバル復活は黄信号とならないか。

若手親方は「むしろ逆でしょう」と続ける。

「豊昇龍は気迫を前面に出して相撲を取る力士。気持ちが勝敗に直結するので、乗っている時は強引に攻めても勝てる。反対に気持ちが乗らないと集中力を欠いてあっさり負けることもある。以前から『この人には負けたくない』と思っている霧島が大関に復帰したことで、豊昇龍は嫌でも気を引き締めざるを得ない。いわば、カンフル剤注入ですよ」

今度こそ賜杯に手が届くか。

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大相撲といえば先日、弟子を殴った元横綱照ノ富士の処分が下された。フタを開けれみれば“激アマ采配”だったわけだが、協会内でも照ノ富士に同情の声が多く寄せられたことも大きく関係しているという。いったいどういうことか。水面下では何が起きていたのか。●関連記事 【もっと読む】元横綱照ノ富士に大甘処分のウラ側 では、それらについて詳しく報じている。