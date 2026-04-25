昨年から始まった前澤杯は、実業家の前澤友作氏（カブ＆ピース 代表取締役社長）が主催し、日本ゴルフツアー機構（JGTO）と共催する大会だ。本戦前のプロアマ戦には1組100万円の参加費で一般ゴルファーもプレーでき、大会期間中は全組にラウンドガールが帯同する。

【もっと読む】片岡尚之はなぜ「禁句」を口にしたのか

もう一つの話題が女子プロの参戦だ。昨年は菅沼菜々と寺西飛香留が出場。菅沼が初日イーブンパーをマークすれば、寺西は2日目までイーブンでプレー。予選カットがない大会で菅沼は、通算7オーバー89位、寺西は8オーバー91位だった。

今年はツアー5勝の青木瀬令奈（33）と3年目の清本美波、ルーキーの横山翔亜の3人が参戦。昨年70のパー設定が72になり、距離は6652ヤードに据え置かれたとはいえ、青木は初日5バーディ2ボギー1ダブルボギーの「71」をマーク。女子としてはツアー史上初のアンダーパーを記録した。青木は2日目も3バーディ2ボギーで連日の「71」通算2アンダー72位タイで3日目に進む。

それにしても、だ。今季の青木は平均飛距離が215.33ヤード（89位）と、女子プロの中でも飛ばない選手。ドライバー飛距離が300ヤード前後が当たり前の男子の大会に入れば、その差は大人と子供。にもかかわらず、スコアでは男子プロと互角に渡り合っている。

「イソップ童話のうさぎとカメですね」と、笑うのはゴルフ場関係者だ。

「試合会場のMZ GOLF CLUBは、旧デイスターゴルフクラブです。バブル時代の1990年開場の法人会員制コース。というより、ゼネコンの大林組グループの接待コースです。2011年からパブリックに移行し、22年1月頃に前澤さんが取得。そもそも接待コースですからアップダウンはなく、距離も短い。この大会は6652ヤードしかなくパー72。400ヤード以上のパー4は5番と18番だけ。それもジャスト400ヤード。パー5もアウトの1番（505ヤード）と8番（491ヤード）は完全なサービスホール。ユーティリティと小技が抜群に上手い青木なら通算2アンダーでも不思議ではない。ちなみに同時に米国で開催されている女子メジャーのシェブロン選手権でも、6811ヤードのパー72。しかも、起伏の激しい砲台グリーンで選手たちはスコアメイクに苦しんでいる。差は歴然ですよ」

飛距離の出ない女子プロでもコツコツとスコアを稼げる“激甘コース”というわけだが、昨年の日本オープン覇者で2週間前のマスターズ出場した片岡尚之も、青木と同じ通算2アンダー。その下には通算6オーバーまで16人もの男子プロがいるが驚きだ。いったいなぜか。

関係者が続ける。

「男子プロも練習ラウンドなら、誰だって68や67は出ますよ。スコアを崩しているのは、高額賞金（優勝4000万円）を狙ってドライバーを振り回したり、2オン狙いで派手に曲げているからでしょうが、情けないですね（笑）」

最終日まで青木を抜けなければプロ資格返上だ！

◇ ◇ ◇

ところで片岡と言えば、初日を終えた際に「プロとしてあるまじき発言」をして大炎上した。プレー中の表情から、普通の精神状態ではないことは明らかだったが──。●関連記事 【もっと読む】片岡はなぜ「禁句」を口にしたのか にて、プロゴルファーの羽川豊氏が読み解く。