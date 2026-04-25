KOSDAQ（コスダック）が24日、2000年以来初めて終値基準で1200を超えた。

この日の韓国取引所によると、KOSDAQは前日比29．53ポイント（2．51％）上昇した1203．84で取引を終えた。KOSDAQが終値基準1200を超えたのは「ドットコムバブル」時期の2000年8月4日（1238．80）以来25年8カ月ぶり。

KOSDAQは米国とイランの戦争勃発直前の営業日だった2月27日に1192．78だったが、先月4日には978．44まで下落した。

その後は騰落を繰り返し、10日から9営業日連続で値上がりしたが、KOSPI（韓国総合株価指数）と比べると上昇が緩やかで前日まで1170線に留まっていた。

しかしこの日、半導体の大型株が停滞する間、KOSDAQに上場された素材・部品・装備株やバイオ株が急上昇し、25余年ぶりに1200を超えた。

投資家別に見ると、外国人がKOSDAQ市場で約8000億ウォン（約863億円）の買い越しとなり、指数を引き上げた。

この日、KOSPIは前日比0．18ポイント（0．00％）下落の6475．63で引けた。前日のKOSPIは6470台に値上がりして3日連続で過去最高値を更新したが、この日、4営業日ぶりに下落に転じた。

指数は前日終値比20．29ポイント（0．31％）値上がりした6496．10で始まり、一時は6516．54まで上昇した。その後は取引場でほぼ横ばいで推移し、大引けにかけて下落に転じた。