【ひらがなクイズ】人生の大先輩や今の世の中に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、豊かな経験を持つ人から、私たちが存在するこの世界の呼び名、さらに情報の要旨を素早くつかむ手法まで、ニュアンスの異なる3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われる文脈を想像しながら、共通する2文字を導き出してみてください。脳を活性化させて、頭の中をすっきりと整理しましょう。
と□□り
うつ□□
なが□□み
ヒント：長い年月を生きてきた経験豊かな年配の人を何と言う？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しよ」を入れると、次のようになります。
としより（年寄り）
うつしよ（現世）
ながしよみ（流し読み）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人生の先達を示す言葉、古風で情緒ある世界の呼び名、そして現代的な情報の取り扱い方を表す表現という組み合わせでした。ひらがなで「しよ」という共通の響きを持ちながら、漢字にすると全く異なる意味の世界が広がります。思考を柔軟にして、言葉のパズルを楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、豊かな経験を持つ人から、私たちが存在するこの世界の呼び名、さらに情報の要旨を素早くつかむ手法まで、ニュアンスの異なる3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われる文脈を想像しながら、共通する2文字を導き出してみてください。脳を活性化させて、頭の中をすっきりと整理しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
うつ□□
なが□□み
ヒント：長い年月を生きてきた経験豊かな年配の人を何と言う？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しよ正解は「しよ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しよ」を入れると、次のようになります。
としより（年寄り）
うつしよ（現世）
ながしよみ（流し読み）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人生の先達を示す言葉、古風で情緒ある世界の呼び名、そして現代的な情報の取り扱い方を表す表現という組み合わせでした。ひらがなで「しよ」という共通の響きを持ちながら、漢字にすると全く異なる意味の世界が広がります。思考を柔軟にして、言葉のパズルを楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)