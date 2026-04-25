「ブルージェイズ−ガーディアンズ」（２４日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が７番・三塁で先発出場し、二回の第１打席で４試合ぶりとなる４号アーチを放った。本拠地では４月初アーチとなった。

３点を追う二回、カウント１−１からの３球目、９７マイルのフォーシームを完璧に捉えた。打球はバックスクリーンに飛び込む４号アーチ。飛距離１３１メートル、打球速度１７７キロの強烈な一撃に本拠地は大歓声に包まれ騒然となった。

岡本は前カードのエンゼルス戦で１０打数１安打と抑え込まれた。その苦い記憶を払拭するかのような一発は、１９日のダイヤモンドバックス戦以来、４試合ぶりだ。

４月はメジャーの壁にぶち当たり、月間打率は・１７９、１本塁打と低迷。それでも守備で軽快な動きを見せるなど、チームに貢献していた。

昨季、ア・リーグ王者のブルージェイズは故障者続出でスタートダッシュに失敗。借金４でア・リーグ東地区で４位に低迷している。首位・ヤンキースとは５・５ゲーム差となっている中で、浮上していけるか、岡本のバットに期待がかかっている。