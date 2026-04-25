鹿児島県内で暮らす外国人が増加する中、事件の取り調べなどに立ち会う「通訳人」の重要性が高まっている。

県警は外国人が関係する犯罪や１１０番に対応するため、通訳人の養成に注力している。県警初のベトナム語の通訳人となった浜島彰吾警部補（３６）は「自分のベトナム語で、日本人と外国人が安心して暮らせる環境を作りたい」と力を込める。（関理一郎）

警察官や警察事務職員の通訳人は「部内通訳人」と呼ばれ、容疑者の取り調べや被害者や目撃者からの聴取などで通訳を担う。

県によると、県内に住む外国人は３月現在で、約２万１０００人と、ここ１０年間で約１万５０００人増加した。県警は２０２５年に８４人の外国人を摘発し、前年から４５人増えた。匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）の受け子とみられる外国人の逮捕が目立つ。

国籍別ではベトナムが３１人と最多で、中国が１２人、インドネシアとマレーシアが６人と続く。外国人からの１１０番通報も多いという。

外国人犯罪の増加を受け、県警は希望者を募って警察大学校（東京）に派遣し、語学を習得させるなどして通訳人の確保に努める。２５年１２月末時点で県警には通訳人２４人が在籍。対応できる言語は英語、中国語（北京語、広東語）、韓国語、ベトナム語など７言語に及ぶ。

浜島警部補は事件捜査で外国人と接し、言語が通じずに捜査をうまく進められなかった経験をきっかけに、通訳人養成のプログラム受講を希望。１８年から２年間、同校でベトナム語を学習し、県警初のベトナム語の通訳人となった。

母音が１２種類、音の上げ下げで意味が変わる声調が６種類あるベトナム語は、日本人にとって最も習得が難しいとされる言語の一つ。浜島警部補は「鏡を見て自分の口の動きを確認しながら発音を練習した。毎日１０時間以上勉強していた」と振り返る。

県警に戻った後は、毎日のように取り調べなどで通訳を担当してきた。「容疑者でも被害者でも言葉が通じないと不安になる。微妙なニュアンスまで正確に訳すことを心がけている」と語る。

ベトナム語の通訳人は３人に増え、浜島警部補は３月に県警本部地域課から出水署警務課に異動となった。通常の業務に加え、引き続き通訳人としての仕事もこなす。

浜島警部補は「カムオン（ベトナム語でありがとう）と言われるのが一番うれしい。今後も語学力を磨き続けていきたい」と話している。