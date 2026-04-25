将棋の第84期名人戦七番勝負第2局が4月25日、青森県青森市の「ホテル青森」で対局を開始した。防衛と4連覇を目指す藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に、日本将棋連盟常務理事を務める糸谷哲郎九段（37）が挑戦する注目のシリーズ。絶対王者がリードを広げるか、直近で九段への昇段を果たしたばかりの挑戦者が星をタイに戻すか。「みなとまち・あおもり誕生400年」に沸くみちのく・青森を舞台に繰り広げられる熱戦から目が離せない。

【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第2局（生中継中）

4月8・9日に東京都文京区で行われた開幕局は、藤井名人が堂々たる指し回しを見せ勝利。防衛、そして4連覇へ向けて盤石の好発進を遂げた。勝負強さにますます磨きをかけている王者は、本局では得意の先手番を握る。ここで連勝を飾り、一気にシリーズの主導権を握りにかかりたいところだ。

一方、挑戦者の糸谷九段にとって本局はどうしても負けられない一戦となる。直近の4月16日に行われた竜王戦ランキング戦で勝利を収め、八段昇段後250勝に到達。勝ち星規定により「九段」へ昇段したばかりという、これ以上ない朗報を手にして本局へと乗り込んできた。2014年の竜王獲得以来、約12年ぶりとなるビッグタイトル奪取を目指す糸谷新九段。持ち前の早見え早指しと力強い踏み込みで、勢いそのままに反撃の1勝を挙げることができるか。

本局の舞台となる青森市での名人戦開催は、昭和54年（1979年）以来47年ぶり。「みなとまち・あおもり誕生400年」を記念する取り組みの一環として実現したもので、歴史ある名人戦の開催を通じて、多くの方々に将棋の魅力とともに青森の歴史や文化に触れてもらうことを目的としている。

また、タイトル戦ならではのお楽しみにも熱い視線が注がれている。同実行委員会では、両対局者に提供する「勝負メシ」「勝負スイーツ」「勝負ドリンク」の候補として、計35品をまとめた特製のメニューブックを作成。青森の魅力と美食がたっぷり詰まったラインナップから、藤井名人と糸谷九段がそれぞれ何を選ぶのかにも大きく注目が集まる。

持ち時間は各9時間の2日制で、先手番は藤井名人。注目の勝敗のゆくえは、明日26日の夜に決着する見込みだ。

（ABEMA／将棋チャンネルより）