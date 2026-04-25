契機は1991年にはじまった！3年後には世界3位？インドがＩＴ大国になれたのはなぜ？【図解 地理と経済の話】

数年後には世界３位？インドがＩＴ大国になれたのはなぜ？

アメリカが夜だとインドは昼

数年後にはＧＤＰがドイツを抜いて世界第３位の経済大国になるといわれているインド。その原動力となっているのがＩＴ産業です。契機は1991年にはじまった経済自由化。従来の閉鎖的な政策から対外開放政策に方針転換し、それが実って経済発展につながりました。

インドのＩＴ産業はアウトソーシング（外部委託）が40％を占めているのが特徴です。世界のＩＴ企業が、インドにこぞって開発・営業・物流といった業務を発注したことで、インドはＩＴ大国といわれるまでになったのです。

アウトソーシング先にインドが選ばれた理由のひとつが、シリコンバレーとインド（デリー）の12時間半の時差です。アメリカとインドで、昼夜入れ替わりながら業務をシームレスに引き継ぐことができるため、効率よく作業を進められるというわけです。

インドが世界第1位の人口（潜在的な労働人口）を抱えている点も無視できません。さらに世界最高峰の理工系大学といわれるインド工科大学をはじめ多くの教育機関が整備され、優秀な人材を多数輩出しています。たとえば、Ｇｏｏｇｌｅの現ＣＥＯのサンダー・ピチャイがインド工科大学の出身です。また、インドでは英語が準公用語というのも、英語が主流なＩＴの世界で働くうえで大いに役立っています。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 地理と経済の話』