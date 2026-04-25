産経新聞の読者は4月9日付の第2面下、全五段の新刊広告を見て、のけぞったのではないか。

『未知との遭遇 3i／ATLAS “やつら”はついにやってきた』（船瀬俊介著、ビジネス社刊）。

【写真を見る】これが「やつら」の正体だ！ 著者が熱く語る「人類は未曽有の厳戒態勢に突入だ！」

オビには〈“彗星”ではない。“UFO母艦”だ！〉とある。どうやら、巨大なUFOが来ていることを“暴露”した本らしい。

「実は、この著者・船瀬俊介氏は、一定の固定読者をもつ、知る人ぞ知る“ベストセラー作家”なのです。共著も含むと300冊以上を上梓しています。それだけに版元が大広告で“勝負”に出たのも、わかるような気がします」（船瀬ファンの編集者）

いったい、この著者は、なにものなのか。そもそも〈やつら〉とは、どこから来た、誰なのか。このたびデイリー新潮編集部は、この不思議な本を上梓した船瀬俊介氏なる人物に、正式に取材を申し込み、約3時間にわたり、話をうかがってきた。この前代未聞のインタビュー、あなたは最後までついてこられるだろうか。

〈やつら〉とは、どこの誰なのか？（ビジネス社HPより）

やってきたのは「彗星」ではなかった……

船瀬俊介氏は、消費・環境問題を中心に執筆、講演活動をつづける評論家である。今年76歳。顔には深々としたシワが刻まれているが、年齢のわりに髪の毛はあるし、そもそも白髪がない（一切、染めていないという）。その声量はとても76歳とは思えない大迫力で、話し始めたらとまらない。全身から、なにか異常なエネルギーがあふれ出ており、自分で制御できなくなっているような、“超パワフル老人”である。

まず、この本の内容を、ご自身で解説してもらおう（本論に入るまでに、量子力学や宇宙古代史の“基礎知識”解説が1時間近くあったのだが、紙幅の都合でカットします）。

「昨年の7月1日、ある彗星らしき物体が地球に接近し、チリに設置された〈ATLAS〉（小惑星地球衝突最終警報システム）にキャッチされたんだね。これが観測史上、3番目の〈interstellar object＝重力に束縛されない、さまよえる恒星間天体〉だったので、〈3i／ATLAS〉（スリーアイ・アトラス）と名付けられたわけだ」

この〈3i／ATLAS〉は、たしかに世界中の天文関係者の間で、話題となった。Wikipediaにも、科学論文レベルの解説が載っている。

「最初は単なる彗星だと、誰もが思っていた。ところが、ハーバード大学のアヴィ・ローブ博士が、これは地球外生命体による宇宙船の可能性があるとの論文を発表した！ これで大騒ぎになったわけだよ」

ちなみに、このアヴィ・ローブ博士も実在するし、その論文とやらも、たしかに発表されている。ただし、この博士は、以前にも恒星間天体を地球外生命体のものだと指摘したことがあるようだ。

「とにかく観測の結果、とんでもない大きさだった。20kmだよ！ ほぼマンハッタン島とおなじ大きさだ。一部には50kmとの説もあった。さらに接近ルートが、ほぼ太陽の黄道面に沿っており、そのようなルートで侵入できる確率は、わずか1000万分の1。どう見ても自然の彗星とは思えない。しかも300個の小さな“物体”を従えている。ということは、〈3i／ATLAS〉は巨大母艦で、大量の子機を従えて来たんじゃないか。さらに7.2時間ごとに加速、発光点滅しているという。なにかのメッセージだよ」

……実際に船瀬氏は、このほかにも、さまざまな専門用語やデータをあげてかなり細かく説明してくれたのだが、次の話になったときは、特に力が入った。

「〈やつら〉の侵入ルートは、48年前に〈Wow!シグナル〉が来たのとまったくおなじ、射手座の方角からだったんだよ！」

先の編集者氏が、「〈Wow!シグナル〉は天文学史上、いまだに解決されていない、謎の信号です」と、まじめに解説してくれた。

「宇宙には、微細な自然電波があふれています。ところが、1977年8月15日、オハイオにあるビッグイヤー電波望遠鏡が、射手座の方向から来た、強烈な電波信号をキャッチしたのです。明らかに自然電波ではない。興奮した観測員が、印刷された信号記録を朱字で囲んで〈Wow!〉と書き込んだ。以来、この謎の電波信号を〈Wow!シグナル〉と呼んでいます」

今回の〈3i／ATLAS〉は、その〈Wow!シグナル〉の方向から「ついに」やってきたというわけだ。

「昨年10月3日に、〈3i／ATLAS〉は火星に最接近した。まさに観測の絶好チャンス！ ところが世界のどこの宇宙探査機関も沈黙だ。まるでかん口令が敷かれたかのよう。画像すら公開されない。NASAに至っては、この日、職員の大半に自宅待機命令を出したんだよ。こりゃあ、どう見ても“隠ぺい”したい何かを、NASAはキャッチしたとしか思えない。現に、米議会のアンナ・パウリナ・ルナ下院議員は、NASAに対し、〈3i／ATLAS〉の情報を公開するよう、要求した。このニュースはYouTubeで観られるよ。〈3i／ATLAS〉は、48年前にメッセージを送ってきた〈やつら〉じゃないのか。〈やつら〉にとって48年なんて、一瞬のことだからね」

では、その〈やつら〉とは、どこの誰なのか……？ 船瀬氏の驚愕解説はとどまるところを知らない。だが核心に入る前に、この“超パワフル老人”の足跡について、説明しておこう。

原点は『暮しの手帖』と花森安治

船瀬俊介氏は、1950（昭和25）年、福岡県田川郡に生まれた。

「小学生のころ、親が購読していた『暮しの手帖』を見ていたら、〈なぜビスケットに色がついているのか〉って特集をやっていた。たしかに、当時のビスケットには、きれいな赤くて甘い“チョコレート”がかかっていた。ところがこれが“チョコレート”じゃなくて、赤色何号だとかいう、タール系合成着色料だと書いてあるじゃないか！ もうビックリ仰天だよ。同時に、日本の企業とは、恐ろしいことを平気でやるもんだと思った。それ以来、わたしは、一切広告を載せない『暮しの手帖』を理想のジャーナリズムだと信じ、創刊編集長の花森安治氏を師匠とあおいで、今日まで来ているというわけよ」

九州大学理学部を2年で中退して上京、早稲田大学第一文学部の社会学科へ進学。学生時代は、下宿の室内が「暮しの手帖」のバックナンバーで埋まっている学生として有名だった。卒業後は、日本消費者連盟の事務局につとめた。

「そこで、『消費者レポート』の編集や、苦情受付係みたいなことをやっていた。すると、“化粧品を使っていたら、顔面黒皮症になった”という女性からの苦情電話が、ひっきりなしにかかってくるんだ。肌が荒れて、黒っぽい色素沈着の炎症を起こすんだって。そこで大阪大学医学部皮膚科の田代実先生に聞きに行ったんだ――『なぜ彼女たちは、色素沈着をおこしたんでしょうか？』。すると先生は、ひとこと『そういう化粧品を売っているからですよ』」

船瀬氏はすぐ書店に行って女性誌20誌を買い集め、すべての化粧品広告をチェックした。どれも「肌が白くなる」「肌が美しくなる」とうたっている。なのに、実際にはそうならない。そこで徹底取材を重ね、1979年、『あぶない化粧品 美しくなるために』（日本消費者連盟編著、三一書房刊）を上梓する。編著者名は連盟だが、実質、船瀬氏による初の著書だった。これがシリーズ化されて大ベストセラーとなった（船瀬氏によると、化粧品業界から“暗殺指令”が出たというのだが……）。

つづく同連盟編著の『ほんものの酒を！ あなたはニセモノを飲んでいる』（1982年、三一書房刊）も話題となった。船瀬氏の大活躍はアメリカにも伝わり、消費者運動のリーダー、ラルフ・ネーダーから招待され、渡米して交流するまでになる。

やがて環境・消費問題評論家として独立してからは、怒涛の勢いで「消費者のための本」を書きまくった。『自然流「だし」読本』『ほのぼの奥さんかしこい暮らし』『だから、せっけんを使う〜いま、地球にやさしい暮し方を！』……そしてついに、船瀬氏は共著ながら、決定的な大ベストセラーを生む。200万部突破の『買ってはいけない』（週刊金曜日編、1999年）である。「週刊金曜日」での連載をまとめたものだ。船瀬氏自身の回想。

「原則として広告をとらない、読者の支えだけでつくられる市民ジャーナリズム『週刊金曜日』が創刊したのは、1993年だった。ところが、広告をとらないのなら、もっと具体的に企業批判をやらなくちゃ。そこで編集部に電話をかけたんだよ――『暮しの手帖』の花森安治を思い出せ、あそこは徹底した商品テストで、大企業商品の問題点をあぶりだしていたじゃないか、と。そうしたら、『じゃ、あなたが書いてください』となって、連載がはじまったんだ」

内容は、食料品や家電製品などを取り上げ、そこに含まれる食品添加物や、製品の問題点などを指摘する、まさに“現代の商品テスト”だった。連載はえんえんとつづき、単行本（ブックレット）はパート10まで出た。先の編集者氏の感想。

「まさに船瀬氏の真骨頂でしたが、強烈な記述にあふれていました。家電製品から出る電磁波で発がんする可能性があるとか、ちょっと口に出しにくい、有名食品の原料の“暴露”だとか、強烈な内容でした。企業名や商品名をあそこまではっきり出した批判本は、珍しかった。ただ、さすがに日本の読者はバカではありません。すべてを信じたわけではなく、みんな、半ば笑いながら楽しんで読んでいたような記憶があります」

その後、批判本『「買ってはいけない」は買ってはいけない』が出たり、似たような書名の本が雨後の筍のごとく登場したりと、「買ってはいけない」は、一種の流行語となった。

「そしてついに、2008年の『新・知ってはいけない!? 日本人だけが知らない世界の100の常識』（徳間書店刊）が、第18回日本トンデモ本大賞を受賞します。もっとも船瀬氏は『俺の知らないところで勝手に決められ、トンデモ本あつかいされた』と憤慨していましたが。この本は、たしかに仰天情報満載でしたが、基本は“日本人よ、もっとしっかりしないと外国にいいようにされるぞ”との警告です。しかしこれで船瀬氏は、決定的な“トンデモ本作家”と認識されるのです」

ついに明かされた〈やつら〉の正体とは……？

と、まさに波乱万丈の道を歩んできた船瀬俊介氏だが、では話をもどして、肝心の〈3i／ATLAS〉でやってきた〈やつら〉とは、どこのなにものなのだろうか。ズバリ、聞いてみると、

「わたしは、宇宙園芸家（スペース・ガーデナー）だと思っている」

は？ ずいぶんメルヘンチックな話だが……侵略とか警告ではないのですか？

「これはある天文学者の見解を知って、気がついたんだ。詳細は本に書いたから読んでもらいたいが、〈やつら〉は、太古のむかしから、宇宙をめぐって生命の“種”を撒いてきた。そして、ときどき、ちゃんと育っているかを観察しにくるんだ。今回の来訪も、アリゾナの先住民族〈ホピ族〉の予言にはっきり書かれていた。われわれ地球人は、〈やつら〉が撒いた“種”から生まれたんだ。時々目撃される宇宙人の写真やスケッチ、あるいは映画に登場するE.T.を見ると、目や口、手足など、たいてい地球人に似てるだろう？ あれは宇宙人がわれわれに似てるんじゃなくて、〈やつら〉が自分たちの姿に似せて地球人をつくったからなんだ。だから地球人と〈やつら〉は似ていて当たり前なんだよ。昨年の〈3i／ATLAS〉の接近は、そんな地球人が、まともに育っているかどうかを、宇宙園芸家の〈やつら〉が確認しに来たというわけだ」

あまりの予想外の展開に、一瞬、頭がクラクラする。

「映画『2001年宇宙の旅』に、黒い石板状の〈モノリス〉が登場するだろう。みんな、わけがわからないという。簡単な話だ。あれは〈やつら〉が置いていった、園芸用のネームプレート、目印なんだよ。われわれも、菜園やプランターに、植物名や種を撒いた日時などを書いて、挿しておくじゃないか。あれなんだよ。同時に肥料でもあった。だから類人猿はあれに触れて利口になり、一段階うえに育ったわけだ」

まさか、あの“難解映画”の解釈を、このように明快に説いてくれるとは……。いやいや、船瀬さん、それで〈やつら〉は、結局、どのように感じたのでしょうか。

「いまの地球を見て、どう思ったか。イランでもウクライナでもガザ地区でも、相変わらず戦争だ。結局、いつまでたっても戦争と紛争ばかりやっている。その間、地球人は、1万3000発以上の核弾頭を所有するに至った。〈やつら〉の技術だったら、地球の“栽培”に失敗したことを知り、その1万3000発を遠隔で“使用”するかもしれない。そうなったら、地球も人類も一瞬で消滅する。これも本で書いたが、ある学者は、〈やつら〉がそれを決断するまで160年あると語っている。その間に、すこしは地球人にまともになってもらいたい。わたしがこの本を書いた最大の理由は、そこに尽きる！」

内容はさておき、その精神には、耳を傾けたくなる部分もある。そこが、多くのベストセラーを生み、固定読者をもつ理由かもしれない。しかし……どうも目まいがしてきました。船瀬俊介さん、本日は、ありがとうございました！

森重良太（もりしげ・りょうた）

1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・富樫鉄火としても活躍中。

デイリー新潮編集部