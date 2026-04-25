笠井信輔アナ、結婚35年の妻と“顔出し”ショット披露 香取慎吾のミュージカルを夫婦で観劇「慎吾ちゃん嬉しそう」「素晴らしい」
元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの笠井信輔（63）が22日、自身のXを更新。妻でアナウンサーの茅原ますみとともに、俳優・歌手の香取慎吾（49）が出演する舞台を観劇したことを報告し、終演後に香取も交えた3ショットを公開した。
【写真】「慎吾ちゃん嬉しそう」妻・茅原ますみ＆香取慎吾との3ショットを披露した笠井信輔アナ
笠井アナは「『新宿発8時15分』日本青年館ホールに妻と行きました」とつづり、三谷幸喜氏によるミュージカルを鑑賞したことを明かした。終演後には香取と対面し、笑顔で並ぶ3ショットを披露。香取の演技について「空気を読めない感じで大変面白く演じ」「とても楽しそうに演じていたのが印象的でした」と振り返りつつ、「人と人とのつながりや暖かさといったものを感じることができる作品でした」と作品の魅力もつづっている。
この投稿に対し「素晴らしい」「笠井さん楽しい記事ありがとうございます 慎吾ちゃん嬉しそう」「笠井さんのお顔からとても楽しんでいるのがわかります」「元気なお姿を拝見出来て良かったです」といった温かい声が寄せられている。
笠井アナは、早稲田大学を卒業後、1987年にフジテレビ入社。『めざましテレビ』『とくダネ！』『バイキング』など人気番組を担当した。19年9月末に同局を退社後はフリーに。同年12月に悪性リンパ腫に罹患したことを公表し治療へ。退院後は治療を続けながら仕事に復帰し、20年6月に悪性リンパ腫が「完全寛解」に至ったことを報告した。
【写真】「慎吾ちゃん嬉しそう」妻・茅原ますみ＆香取慎吾との3ショットを披露した笠井信輔アナ
笠井アナは「『新宿発8時15分』日本青年館ホールに妻と行きました」とつづり、三谷幸喜氏によるミュージカルを鑑賞したことを明かした。終演後には香取と対面し、笑顔で並ぶ3ショットを披露。香取の演技について「空気を読めない感じで大変面白く演じ」「とても楽しそうに演じていたのが印象的でした」と振り返りつつ、「人と人とのつながりや暖かさといったものを感じることができる作品でした」と作品の魅力もつづっている。
笠井アナは、早稲田大学を卒業後、1987年にフジテレビ入社。『めざましテレビ』『とくダネ！』『バイキング』など人気番組を担当した。19年9月末に同局を退社後はフリーに。同年12月に悪性リンパ腫に罹患したことを公表し治療へ。退院後は治療を続けながら仕事に復帰し、20年6月に悪性リンパ腫が「完全寛解」に至ったことを報告した。