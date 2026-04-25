山下智久、穴場情報知り“東京駅飲み”に興味津々 ACEes浮所飛貴はホカホカ弁当爆食い
山下智久が5月1日放送のフジテレビ系『かまいたちの瞬間回答！〜60秒でお悩み解決〜』（毎週金曜 後9：00）に出演する。これに先駆け、コメントが届いた。
【番組カット】似合いすぎ！ザージャケットで登場した山下智久
同番組は、LINEヤフーが運営する「Yahoo!知恵袋」とのコラボレーションにより、「Yahoo!知恵袋」のサービス開始以降寄せられた累計2億8000万件以上におよぶ質問を、超速60秒で“瞬間回答”し、次々と悩みを解決していく情報バラエティー番組。
今回は、“日本の玄関口”と言われる巨大な交通機関でありながら、全国のおいしいグルメや最新エンタメが集まる東京駅を大解剖。お得な情報を一挙に紹介する。スタジオゲストには、井森美幸、ギャル曽根、山下智久を迎え、東京駅にまつわる悩みを解決していく。
東京駅を調査するのは浮所飛貴（ACEes）と田辺智加（ぼる塾）。駅構内で食べられるホカホカ弁当を浮所が爆食い（!?）さらに、“コインロッカーが満杯でも使える裏ワザ”や“無料で楽しめる意外なスポット”など東京駅の知られざる情報を調査する。田辺は10分で売り切れてしまう“幻のスイーツ”＆“人気パン屋さんのモンブラン”など、知る人ぞ知るスイーツを食べまくる。
新幹線の待ち時間を有効的に活用できるエンタメスポットが充実しているのも、東京駅の魅力の1つ。その中でも今回は、子どもが興奮するような漫画の公式専門店から、「こんなところに!?」と驚くような知的好奇心をくすぐる無料スポット、東京観光の定番スポットでの写真撮影の裏ワザまで、知られざる穴場情報を公開。駅構内でまさかの“出来立て”を堪能できる、大人にはたまらないぜいたくなスポットの登場に山下も興味津々。
大人から子どもまで満足できるような東京駅のディープな楽しみ方とは。東京駅を大満喫できるお役立ち情報がたっぷり詰まった内容となっている。
■山下智久 コメント
――初回の収録を終えて、いかがでしたか？
すごく楽しかったです！東京駅にはよく行くんですけど、エンタメ要素がこれだけある駅は他にないし、東京駅に行くだけでも楽しめそうだなと思いました。
――いちばん刺さった“お悩み解決”はどれでしたか？
駅ナカであんな風に楽しめる場所があるなんて初めて知ったので、ぜひお酒を飲んでみたいですね。駅でお酒を飲むってなかなかないじゃないですか。都内にたくさんレストランもありますけど、敢えて東京駅で食べて飲むというのも楽しそうだなと思いました。
――見どころを含め、視聴者の皆様へのメッセージをお願いします。
東京駅というと全国の皆さんがよく通る場所だと思うので、（今回の内容を見て）いろいろな楽しみ方ができるし、知って損はないと思ったので、視聴者の方それぞれの行きたい場所や解決方法をお楽しみいただけたらいいなと思いました！
【番組カット】似合いすぎ！ザージャケットで登場した山下智久
同番組は、LINEヤフーが運営する「Yahoo!知恵袋」とのコラボレーションにより、「Yahoo!知恵袋」のサービス開始以降寄せられた累計2億8000万件以上におよぶ質問を、超速60秒で“瞬間回答”し、次々と悩みを解決していく情報バラエティー番組。
東京駅を調査するのは浮所飛貴（ACEes）と田辺智加（ぼる塾）。駅構内で食べられるホカホカ弁当を浮所が爆食い（!?）さらに、“コインロッカーが満杯でも使える裏ワザ”や“無料で楽しめる意外なスポット”など東京駅の知られざる情報を調査する。田辺は10分で売り切れてしまう“幻のスイーツ”＆“人気パン屋さんのモンブラン”など、知る人ぞ知るスイーツを食べまくる。
新幹線の待ち時間を有効的に活用できるエンタメスポットが充実しているのも、東京駅の魅力の1つ。その中でも今回は、子どもが興奮するような漫画の公式専門店から、「こんなところに!?」と驚くような知的好奇心をくすぐる無料スポット、東京観光の定番スポットでの写真撮影の裏ワザまで、知られざる穴場情報を公開。駅構内でまさかの“出来立て”を堪能できる、大人にはたまらないぜいたくなスポットの登場に山下も興味津々。
大人から子どもまで満足できるような東京駅のディープな楽しみ方とは。東京駅を大満喫できるお役立ち情報がたっぷり詰まった内容となっている。
■山下智久 コメント
――初回の収録を終えて、いかがでしたか？
すごく楽しかったです！東京駅にはよく行くんですけど、エンタメ要素がこれだけある駅は他にないし、東京駅に行くだけでも楽しめそうだなと思いました。
――いちばん刺さった“お悩み解決”はどれでしたか？
駅ナカであんな風に楽しめる場所があるなんて初めて知ったので、ぜひお酒を飲んでみたいですね。駅でお酒を飲むってなかなかないじゃないですか。都内にたくさんレストランもありますけど、敢えて東京駅で食べて飲むというのも楽しそうだなと思いました。
――見どころを含め、視聴者の皆様へのメッセージをお願いします。
東京駅というと全国の皆さんがよく通る場所だと思うので、（今回の内容を見て）いろいろな楽しみ方ができるし、知って損はないと思ったので、視聴者の方それぞれの行きたい場所や解決方法をお楽しみいただけたらいいなと思いました！