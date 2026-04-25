「40代コーデ」は【studio CLIP】がオススメ！ 同世代スタッフが着こなす「春コーデ」

春コーデをアップデートしたいときは、同世代スタッフさんの着こなしを参考にしてみるのもよさそう。今回は、【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスタッフさんの「春コーデ」に注目しました。大人世代が取り入れやすそうな、春らしい着こなしをご紹介します。

軽やかなレースが映える大人カジュアル

レース素材が春らしさを感じさせてくれそうなトップス。カーキの落ち着いた色味で甘くなりすぎず、大人世代も取り入れやすい1枚です。模様の切り替えがさりげないアクセントになっているのもポイント。総レースの華やかさがあり、ほどよい透け感で軽やかな印象に。上品できれいめにも着られそうなトップスを、ワイドパンツでほどよくカジュアルにまとめた着こなしです。

大人可愛いモノトーンコーデ

ギンガムチェックのパンツにフリル付きシャツを合わせた、大人可愛い雰囲気のコーデ。甘さのあるアイテム同士の組み合わせながら、モノトーンでまとめることでフェミニンに寄りすぎず、落ち着いた印象に仕上がっています。バッグやシューズもきれいめなデザインを選ぶことで、上品さを感じられそうな着こなしです。

やわらかなカラーでまとめた上品コーデ

長め丈のカーディガンにIラインシルエットのスカートを合わせた、すっきりとした印象のコーデ。縦のラインが強調されることで、全体がすらっと見えそうなのも魅力です。スカートはトップスを腰に巻いたようなデザインになっており、シンプルながらこなれ感をプラス。こちらのスタッフさんが「リアルバイした」というカーディガンは、ほどよい透け感で軽やかに着られそう。長め丈でも重たく見えにくく、春らしさを感じます。

カジュアルすぎないボーダースタイル

ボーダー柄トップスを主役にしたコーデ。ゆとりのあるシルエットのトップスに、すっきりとしたシルエットのスカートを合わせることでバランスよくまとまっています。肩に掛けたブラックのトップスがほどよいアクセントになり、全体を引き締めているのもポイント。カジュアルな印象のボーダートップスにきれいめなスカートを合わせた、大人も取り入れやすいきれいめカジュアルスタイルです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、同分野のライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる記事執筆及び自身での情報発信業に従事。2025年からFTNでも、同分野の記事を執筆中。