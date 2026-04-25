大好きなスープを勢いよく飲み干し大満足な猫さん。ふと見ると口の周りに水滴が…。気になった飼い主さんが、良かれと思い拭いてあげようとしたところ…！？投稿は、記事執筆時点で1.8万回を超える視聴数を記録し「必死で拒否するのかわいい」「水も滴るいい男」などの声が寄せられています。

【動画：オヤツを食べてご機嫌な猫→ママがお口を拭いてあげようとしたら…『想定外の攻防戦』】

よく遊んでよく食べる

YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記」に投稿されたのは、猫の『みにら』くんと飼い主さんのクスっと笑えるやり取りの様子です。みにらくんは、飼い主さん曰くヤンチャでちょっと生意気な男の子なんだそう。

この日もたくさん遊んだ後、大好きなスープを飼い主さんが出してくれたといいます。何度も飲んでいるので美味しさがわかっているのでしょう。床にお皿を置く前から両手で掴み、そのままの体勢で勢いよく飲みだしたそうです。

お口のまわり汚れてます

飼い主さんが「砂漠から来たんですか？」とコメントするほど、高速でスープを飲み干したといいます。大満足の様子です。ふと、みにらくんの顔を見ると…顎に水滴が。口周りをペロペロしても、顎まで舌は届いていなかったとか。

気を利かせた飼い主さんは、ティッシュでみにらくんの顎の水滴を拭いてあげようとしたといいます。しかし、ティッシュを顔の側に近づけると逃げてしまうみにらくん。もしかしたらティッシュが怖いのかもしれません。

優しく…でも完全拒否！

ティッシュは諦め「それならば素手で！」と再度みにらくんの顔に手を伸ばした飼い主さん。しかし、頭の良いみにらくんなので何をされるか理解している様子だったといいます。すかさず前足で「いいですから」と防御！

何度、顎に手を伸ばしても器用にさりげなく前足で阻止されるんだとか。無理強いすると怒る猫さんも多いですが、みにらくんはあくまでもソフトに…でも完全拒否！まだ水滴がついてるけど…諦めるしかない飼い主さんなのでした。

投稿には「手で拒否するのが可愛い」「新型の給水ポンプですか？って言う位飲むスピードが速い」「一瞬も目が離せないかわいい猫ちゃんだ」「久しぶりのちゅ～る水はおいしかったかな」といったコメントと共にいいね件数が1300件を超え話題を呼んでいます。

この他にも、YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記」には、元気いっぱいのヤンチャ盛りみにらくんの可愛い日々のワンシーンがたくさん投稿されています。子猫時代の天使のようなみにらくんも観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。