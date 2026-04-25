自分から赤ちゃんになでられに行く猫ちゃん。その優しい姿に癒される人が続出しています。話題の投稿は73万回以上表示され「可愛い2人！おヒゲ引っ張られないようにね」「可愛すぎますね！たまりません」「ニャンがこうすることで喜ばぬ赤子はいなかった」とのコメントが寄せられていました。

【動画：赤ちゃんの手に『自ら近づいて行った猫』…『まさかの行動』に３万いいねの反響】

甘えん坊な猫ちゃんが赤ちゃんに…

Xアカウント「 おりか＿保護猫活動中」に投稿されたのは、赤ちゃんに甘える猫ちゃんの姿。猫の「ぽこ」ちゃんの目の前に赤ちゃんの手が伸びてくると、なんと、ぽこちゃん自ら「スリスリ」と顔を近づけて撫でられに行っていたそうです。動画の終わりには、赤ちゃんの手のひらに顔を乗せて、ほっとした表情を浮かべていたといいます。

猫は赤ちゃんの予想できない動きや声に驚いてしまうことがありますが、ぽこちゃんはいつも赤ちゃんや子猫を気にかけてくれる面倒見がいい子なのだとか。広い心でみんなを受け止める、とっても優しいぽこちゃんなのでした。

ぽこちゃんの深い愛情に感動の声

赤ちゃんとぽこちゃんの仲良しな姿を見たXユーザーたちからは「相手が赤ちゃん(というか守るべきもの)って解ってるんだろうね」「赤さんに対してはとてつもない心の広さを見せる猫」「まるで親猫の目」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「 おりか＿保護猫活動中」では、投稿者さんの愛猫ちゃんたちや保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「 おりか＿保護猫活動中」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。