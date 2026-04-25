北陸の極上イワシが、詰め放題108円。卵が半額になる手軽な条件とは？超お値打ちのローカルスーパー、物価高でもお構いなし！毎月恒例の赤字イベントに密着しました。

【写真を見る】｢恐ろしいほど安い｣イワシ詰め放題108円･卵が半額!? 愛知のローカルスーパーが挑む 赤字覚悟の“爆裂祭”

「生鮮食品市場 アロス尾張旭店」。朝8時の開店前から行列が…

みなさんのお目当ては？



（客）

「好きだから来ます」

Q.どんな所が好きですか？

「魚屋さんがいい！業務用もあるから美味しい。魚を求めて来る」





北陸の新鮮な魚がずらり！「鮮魚コーナー」

「魚の鮮度がすごくいい」Q.あなたにとってアロスとは？「魚好きにはたまらないスーパー」

人気の鮮魚コーナーを覗いてみると、威勢のいい声を張り上げる人物を発見。次から次へと魚を売り捌いているのが、鮮魚コーナーの顔ともいうべきバイヤーの安江彰記さん。



（鮮魚グループ 係長 安江彰記さん）

「魚の種類が多いのがいいと思っています。お客さんが見て楽しめるというか、その点がいいのかなと」

売り場を見渡すと、多種多様な魚がたくさん揃っています。



三河湾の天然タイに、伊勢湾のトビウオなど、東海地方のうまい魚がズラッと並んでいますが、中でも目を引くのが、北陸の新鮮な魚たち。

極上イワシ「一尾76円」なぜ実現？

本場・石川県産の甘エビに、大ぶりで脂抜群！刺身で食べられる富山県産のイワシ。そんな極上イワシが、一尾なんと76円。



（安江さん）

「（富山県の）氷見漁港の新鮮な魚が大きい特徴だと思う」



（飲食店経営者の客）

「ここの魚は市場よりも美味しくて新鮮。しかも安い」

プロが認める極上の魚を、なぜ豊富に扱えるのか？



（アロス尾張旭店 店長 清水康太さん）

Q.尾張旭市には海も漁港もないが？

「だからこそなんですよね！」

Q.だからこその意味は？

「海がない地域で北陸の極上な魚を仕入れたい…。試行錯誤してきたスーパー。自社便で取りにいっています。会社の富山事業所があって、納品に行った帰りに漁港に立ち寄って、産直の魚を引き取ってきている」



導き出した答えは「産地直送」と「店内加工」。だから、貴重な北陸の魚が豊富に揃うのです。

イワシの詰め放題が108円!?

午前10時、極上の魚を扱う鮮魚コーナーに動きが…なんと、富山県産のイワシが詰め放題108円のゲリライベント！チャンスとばかりに、みなさん詰める詰める！



（客）

「ビックリです！何料理にしましょう」

Q.食べきれますか？

「頑張ります！」

お客さんたちは満面の笑み。流石にやりすぎな気がしますが…



（安江さん）

「赤字になる魚も多々あります。イワシの詰め放題は、お客さんが喜んでくれるけど、絶対に黒字にはならない。だけど…喜んでもらえるんで！」



（店長 清水さん）

「きょうはいいです。『爆裂祭』をしているので、この言葉通り“爆裂価格”を設定しています」

「恐ろしいほど安い！」赤字覚悟の“爆裂祭”

アロスは、毎月月末に「爆裂祭」を定期開催。開催情報は、公式LINEからチェックできます。これは、日頃の感謝を込めた赤字覚悟の特売日で、詰め放題が目玉のイベント！

（客）

「恐ろしいほど安い！」

Q.爆裂祭は知っていて来た？

「そうよ、もちろん！知らないと来られないわよ！」



（店長 清水さん）

「やり過ぎだと思います。お客さんに喜んでもらう爆裂祭なんで」

緊急開催!? 野菜も詰め放題が｢432円｣

爆裂価格はもちろん、鮮魚だけじゃありません。愛知県産のレタスが85円、徳島県産の新人参が100g27円、国産の大根・キャベツも120円と爆裂価格。

鮮魚コーナーに負けじと、この日の予定になかった野菜の詰め放題を緊急開催！国産の新鮮野菜をギュウギュウに詰めて、432円。

先ほど、イワシの詰め放題で大満足していたお客さんが。



（客）

「帰ろうと思ったら、また呼び止められて…」

Q.幸せな笑みがこぼれていますけど（笑）

「きょうはいい日です（笑）」



物価高のこの時期、詰め放題は誰でもテンション上がりますよね！開始から10分足らずで完売。

“ある条件”を満たせば「卵」が半額に!?

爆裂祭も中盤を過ぎた午後1時前、店内のある売り場に変化が。卵売り場で、商品を手に取った男性。しかし、買わずにどこかへ。買うのを諦めたのかと思いきや…数分後に戻ってきて、今度は卵をかごの中に。その後も次々と卵が売れていきます。一体なぜ？

（客）

「（条件を満たすと）半額になるので」



Q.卵はいま高いと思いますが？

「1000円以上買うと卵が半額になる」



なんと、午後1時以降に店内で1000円以上買うと、先着順で赤玉卵1パックが半額。卵半額イベントは、爆裂祭以外でも定期的にイベントを行っているそう！

タイムサービスで｢天然本マグロ」も半額

「詰め放題イベント」が終わったはずの鮮魚コーナーに、行列を発見。何の予告もなく、夕方来店のお客さんに向けてタイムサービス！なんと、捌き立て天然本マグロを先着10パック半額。こんなサプライズがあるのも、爆裂祭の醍醐味。



（客）

Q.天然の本マグロが半額だが？

「めっちゃ嬉しい。早く食べたいです」

こんなスーパーが地元にあったらなぁ…としみじみ感じる、きょうこの頃。



（店長 清水さん）

「魚屋さんはテーマパーク感覚。見てもらうだけで楽しい売り場が一番。せっかくいい魚があるので、総菜とかおすしとか魚をいかせる売り場を考えていきたい」

CBCテレビ「チャント！」2026年4月22日放送より