あいみょん、メジャーデビュー10年記念番組が放送 TV初披露の楽曲も
「NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE」キービジュアル
2016年にメジャーデビューしたシンガーソングライターあいみょんが出演する『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』が、4月30日22時からNHK総合で放送される。
これまでに発表した楽曲で18曲がストリーミング再生数１億を突破するなど、女性ソロアーティストとしてさまざまな金字塔を打ち立てている、あいみょん。
NHK紅白歌合戦にも2018年の初出場以来、これまで7回出場している。そんな彼女が今年2026年11月にメジャーデビュー10周年を迎える。これまで数々のヒット曲、琴線に触れる歌を生み出してきた彼女の10年の歴史を感じさせる内容の特集番組が「NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE」。
『NHK ONE LIVE』。それは、時代を刻んできたアーティストの“いま”を凝縮する特別な番組。唯一無二の表現者にフォーカスし、この夜だけのパフォーマンスを届ける。プレミアムな音楽体験の記念すべき幕開けを飾るのが、あいみょん。
先日、あいみょんの10年を網羅するような特別なセットリストのライブを NHK101stで実施。全11曲のセットリストの中にはTV初披露の楽曲も。今回の総合版ではその中から８曲をOAする。
さらに、この10年をデビュー当時や日本武道館・甲子園球場での貴重なライブ映像、そして紅白歌合戦、18祭、TV初生歌唱となったシブヤノオトの映像などNHKに残る映像とともに、あいみょん自身が振り返る特別なトークも放送。