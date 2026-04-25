

「NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE」キービジュアル

2016年にメジャーデビューしたシンガーソングライターあいみょんが出演する『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』が、4月30日22時からNHK総合で放送される。

これまでに発表した楽曲で18曲がストリーミング再生数１億を突破するなど、女性ソロアーティストとしてさまざまな金字塔を打ち立てている、あいみょん。

NHK紅白歌合戦にも2018年の初出場以来、これまで7回出場している。そんな彼女が今年2026年11月にメジャーデビュー10周年を迎える。これまで数々のヒット曲、琴線に触れる歌を生み出してきた彼女の10年の歴史を感じさせる内容の特集番組が「NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE」。

『NHK ONE LIVE』。それは、時代を刻んできたアーティストの“いま”を凝縮する特別な番組。唯一無二の表現者にフォーカスし、この夜だけのパフォーマンスを届ける。プレミアムな音楽体験の記念すべき幕開けを飾るのが、あいみょん。

先日、あいみょんの10年を網羅するような特別なセットリストのライブを NHK101stで実施。全11曲のセットリストの中にはTV初披露の楽曲も。今回の総合版ではその中から８曲をOAする。

さらに、この10年をデビュー当時や日本武道館・甲子園球場での貴重なライブ映像、そして紅白歌合戦、18祭、TV初生歌唱となったシブヤノオトの映像などNHKに残る映像とともに、あいみょん自身が振り返る特別なトークも放送。

あいみょん メッセージ

総合版セットリスト

番組情報

NHKの音楽特番「NHK ONE LIVE」で私の10周年を記念した番組を放送していただくことになりました!見どころは、テレビで普段聴くことができない楽曲が聴けること。そして過去の貴重な映像が見られること。私がNHKで初めて歌った時の映像がやばいです。割かし“まじめ”に話したりもしています。是非ご覧ください！M1.黄昏にバカ話をしたあの日を思い出す時を（2020）M2.ビーナスベルト（2025）M3.君はロックを聴かない（2017）M4.裸の心（2020）M5.鯉（2019）M6.愛を伝えたいだとか（2017）M7.貴方解剖純愛歌〜死ね〜（2015）M8.憧れてきたんだ【弾き語り】（2017）NHK ONE LIVEAIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE【放送予定】2026年4月30日（木）22時00分〜22時45分 ＜総合＞