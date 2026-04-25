今日25日は、北海道から九州北部は日中は広く晴れて行楽日和でしょう。ただ、山火事が発生している岩手県を含め、広く空気の乾燥が続く見込みです。引き続き、火の元には注意が必要です。九州南部や沖縄は雨で、先島諸島は雷雨となり激しく降ることがあるでしょう。

広く晴れて空気は乾燥

今日25日は、北海道から九州北部にかけては、晴れる所が多いでしょう。日本海側ほどスッキリとした青空が広がりそうです。行楽日和になりますが、紫外線にはご注意ください。北日本、東日本と西日本の日本海側は空気の乾燥が続く見込みです。引き続き、火の元には注意が必要です。

沖縄は雨 先島諸島は激しい雨も 九州南部も夕方以降は傘の出番

沖縄は断続的に雨が降るでしょう。先島諸島は夜遅くから雷を伴った激しい雨が降ることもありそうです。落雷や突風にご注意ください。九州南部は雲が多く、所々でにわか雨があるでしょう。夕方以降は次第に雨の範囲が広がりそうです。お出かけには雨具をお持ちください。

最高気温はおおむね平年並み

最高気温は、昨日と同じくらいか高い所がほとんどです。

東京は20℃、昼間は過ごしやすいでしょう。大阪は24℃、福岡は24℃の予想です。汗ばむ陽気となりますので、こまめな水分補給を心がけてください。札幌は14℃で昨日より5℃くらい高く、寒さが解消されるでしょう。

ただ、仙台は昨日より4℃くらい低い14℃で、ヒンヤリしそうです。