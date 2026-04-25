来週の『風、薫る』“りん”見上愛＆“直美”上坂樹里、個性豊かな仲間たちとの寮生活がスタート
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「集いし者たち」が4月27日〜5月1日に放送される。
【写真】生田絵梨花が養成所一期生・玉田多江役で出演 『風、薫る』第21回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第21回（4月20日放送）あらすじ
看護婦養成所に一期生として集まったのは、りん、直美に加え、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）の7人。年齢も個性も異なる7人の寮生活が始まる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】生田絵梨花が養成所一期生・玉田多江役で出演 『風、薫る』第21回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第21回（4月20日放送）あらすじ
看護婦養成所に一期生として集まったのは、りん、直美に加え、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）の7人。年齢も個性も異なる7人の寮生活が始まる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。