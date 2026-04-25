◆米大リーグ ブルージェイズーガーディアンズ（２４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、４試合ぶりの本塁打となる４号を放った。

ベテラン右腕シャーザーが初回５失点の立ち上がり。その裏に２点を返して２−５で迎えた２回１死走者なしの１打席目に、特大の一発を放った。ガーディアンズ先発右腕ウィリアムズからカウント１−１の３球目、外角への９７・４マイル（約１５６・８キロ）直球を打つと、中堅へ真っ直ぐに飛んでいった。バックスクリーン上で観戦するファンまで届くメジャー自己最長となる飛距離４３０フィート（約１３１・１メートル）、打球速度１０９・９マイル（約１７６・９キロ）の特大弾だった。

岡本は開幕３、４試合目だった３月２９、３０日（同３０、３１日）に２試合連続で本塁打を放つ好発進を切ったが、その後は出場した試合では１５試合連続で本塁打なし。一時は打率も１割台になるなど苦しんでいたが、１９日（同２０日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で左中間へ１６試合ぶりのアーチとなる３号を放った。その後の２０〜２２日（同２１〜２３日）の敵地・エンゼルス３連戦ではわずか１安打と当たりが止まっていたが、１日の休養日を経て本拠地に戻ってアーチを描いた。本拠地では４月初本塁打だ。

チーム２５試合目での４号は、２５・９発ペース。日本人選手の１年目では１８年大谷翔平（当時エンゼルス）の２２本塁打が最多とあって、順調なペースで本塁打を積み重ねている。