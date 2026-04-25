シリーズ信州の桜物語。

旧中山道の街道沿いに咲く、ある茶屋の桜。誰がいつ植えたか分からないその桜は、国内外からやってくる旅人たちの心を癒やしています。



長野県南木曽町の旧中山道「妻籠宿」。かつて、江戸と京都を結ぶ交通の要衝として栄え、大勢の旅人が行き交いました。

その場所が今…。大勢の外国人観光客が訪れる人気の観光スポットとしてにぎわっています。この街道沿いに、旅人を癒やすある桜があります。





「すごいね。きれいだ。きれいだ」ここは「妻籠宿」と岐阜県の「馬籠宿」のちょうど中間地点。かつて茶屋だった建物の前に、1本のシダレザクラが咲いています。一石栃立場茶屋の「八重紅枝垂れ桜」です。誰が、いつここに植えたのか定かではありませんが、毎年4月からゴールデンウイーク前ごろにかけて、見事な花を咲かせています。ここにも…。オーストラリアから「ハロー。コンニチワ。ビューティフル、ビューティフル、ビューティフル」「アメージング」妻籠宿と馬籠宿をつなぐ、およそ9キロの山道。かつてサムライが歩いた道、“サムライロード”とも呼ばれ、大勢の外国人観光客がハイキングにやってきます。昨年度は、6万人以上が訪れました。アメリカ人夫婦・妻「奥から歩いてきたら、パッと桜が目に飛び込んできて、すごく幸せな気持ちになりました」妻籠を愛する会 渡辺千俊さん「想像するに（樹齢は）大体100年くらいだと思うんですよ。というのは、茶屋の前の所有者である牧野さんが、90歳を超えられていると思うんですけども、子どもの頃にはあったという話を聞いたことがあるので、大体100年くらいだとは思いますけどね」茶屋だった建物は現在、地元住民の団体「妻籠を愛する会」が無料の休憩所として運営し、ハイキングに来た人々にお茶を振る舞っています。出会ったのは、外国人向けツアーに参加中の、アメリカやカナダのグループです。アメリカから「建物は築何年くらい？」古い建物をきっかけに興味を示していたのは、当時の庶民の暮らしでした。ツアーガイド「年老いた親の面倒を誰が見るか。日本では長子が面倒を見ることが普通でした。その代わり、ほとんどの遺産を長子が相続するんです」アメリカから「昔の家族の在り方や上下関係、違うところもあれば、似ているところもあって面白い」手水の手順を確認していたのは、オーストラリアから来た家族。7歳の子どもと一緒に、結婚25周年の記念旅行にやってきました。オーストラリアからの家族「ただのハイキングコースではなく、背景にはしっかりと歴史があって、たぶん当時歩いていた人にも、それぞれの理由があったと思う。そういうところが面白いと感じました」「（歩いてみてどう？）楽しい。（疲れていない？）うん」「あちこち走り回って。子どもは元気だね」「ニホン、ダイスキデス」こちらは、3度目の日本旅行を楽しむカナダ人男性。カナダから「岩手、宮城、秋田、青森。特に岩手が良かった。ここの桜はとても美しいですね。こういった日本の自然風景を見たくて旅をしています。山を登ったり、ハイキングをしたり。旧中山道も、ずっと歩いてみたいと思っていました」カメラには、千葉県で寄ったお寺や松本城の写真。ほかにも…。カナダから「ガンダム！イエーイ、オダイバ（お台場）」日本のアニメも楽しんだようです。今でこそにぎわう妻籠宿ですが、1960年代初め、高度経済成長によって若者が流出し、かつての宿場のにぎわいは失われていました。しかし、1968年、妻籠の景観の価値に気づいた住民たちが、将来、観光で活気を取り戻そうと、集落の保存事業に取り組んだのです。街並みを保存して、半世紀以上。世界中の人々が、日本の文化を楽しんでいます。名物の五平餅を注文したのは、イギリス人夫婦。なんと、フォークで刺してパクリ。イギリスから「（五平餅は手で持って食べてもいいんですよ）ハハハ。OK、やってみましょう」「とってもおいしいわ」ご主人は、ざるそばを注文。店員「ファーストタイム？ オープン・イン。これをこちらにインして。OK？」やまぎり食堂2代目 小田桐進さん「海外客も日本客も、以前に比べてにぎやかに来るようになって、地元の人間として、こういった皆さんにおもてなしをしなければなと思っています」木曽の山奥で、思い思いに旅を楽しむ外国人観光客。その心を癒やす、茶屋の桜。次の目的地へと旅立つ人々を、これからも見送り続けます。