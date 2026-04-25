ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が24日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。

「みんなが好きな体型ですよねこれ」とつづり、奇抜なデザインの白いランジェリー姿でさまざまなポーズをとる動画をアップ。白のハイヒールを履いた脚線美なども披露した。

また、別の投稿では花びらがデザインされた淡いグリーンのランジェリー姿も公開し「嫌いじゃない…？」と問いかけた。

ファンやフォロワーからも「うひょー」「布、少なっ！」「エロ可愛い」「好きすぎてキュンキュンしちゃう」「もうメロメロです」「最高すぎる」「神スタイル」「素晴らしいボディー」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチのHカップ。趣味は乗馬、美術館巡り。