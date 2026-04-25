24日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏、今江敏晃氏が、巨人・大勢について言及した。

大勢は1−0の8回に登板すると、先頭の京田陽太に二塁打を打たれると、続く佐野恵太の二ゴロで二塁走者・京田に三塁へ進められ、宮崎敏郎の遊ゴロで同点に追いつかれた。

大勢について五十嵐氏は「先頭のもしっかり捉えられているところで、大勢からするとピンチの場面で三振を取りたい、狙いたい場面ではあるんですけど、イメージ通り行っていないというところ。まだまだ乗りきれていないのかな」と指摘。

今江氏も「まっすぐを結構、痛打されているイメージが多いんですよ、必ず打席の中でストレートがくるのを感じながら、それをしっかり捉えていく。変化球を捉えるのは意外と難しい。大勢投手はどちらかというと、浮き上がってくるボール。ちょっと上から入れると角度がつきやすい。そういう球がいっちゃってるんだと思う。そこにもう一つ勢いとバランスが戻ってくればいい形で投球ができると思うので、そこに期待したいですね」と話した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』