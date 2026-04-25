今回は、ゴルフに行ってばかりの育休夫との離婚を決意したエピソードを紹介します。

さすがに許せない…

「私の産後、夫が育休をとったのですが、育児なんてほとんどしませんでした。毎日自分の部屋にこもってスマホを見ていたり、友達と出かけてしまったり……。

私は産後やつれきっていて、夫に怒る元気があまりなく、そのせいか調子に乗った夫は、趣味のゴルフにもしょっちゅう行くようになったんです。最初は日帰りでしたが、次第に泊まりがけで遠方にゴルフしに行くようになり、さすがに許せませんでした。

夫に『なんのための育休なの？』『たまには育児してよ！』ときつく言いましたが、『俺だって育児で疲れてるんだ』『息抜きさせろよ』と言い返してきて、完全に頭にきた私は離婚を決意しました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ ろくに育児しないのに、育児で疲れているわけがないですよね。ちなみにこの女性は、離婚を決めたことをまだ夫には話していないそうです……。

※Gogirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。