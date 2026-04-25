桜井日奈子、美麗なウェディングドレス＆妊婦姿を披露！嵐の前…幸せいっぱいの冒頭シーン＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』の放送が、4月24日（金）にスタートした。

第1話の冒頭は、主人公・高坂葵（白洲迅）にヒロイン・美月（桜井日奈子）が妊娠を伝えるところからスタート。そこから結婚式や妊娠中など幸せな日々がたっぷりと描かれ、美月役の桜井が美麗なウェディングドレス姿や妊婦姿を披露した。

【映像】桜井日奈子の美麗なウェディングドレスシーン

◆「赤ちゃんできたよ」

第1話は、葵と美月が海にいるシーンから始まった。

波打ち際ではしゃぐ美月を葵が笑顔で見守るなか、ふいに美月は「葵くん、赤ちゃんできたよ」と告げる。この言葉に、葵は嬉しそうな表情で美月を抱きしめた。

そして時が進み、2人の結婚式のシーンに。ウェディングドレスに身を包んだ美月のベールを脱がす一幕は、見ていて思わずウットリしてしまうほどの美しさだ。

さらに、妊娠中の美月のシーンも展開。美月が「（赤ん坊がお腹を）蹴った」と言うと、葵は彼女のお腹に耳を当てて「ほんとだ！」とはしゃぎ、幸せいっぱいの2人の人生が描かれていった。

その後、一人息子・蓮（小野晄士朗）が生まれ、ますます順風満帆な日々を過ごす葵たち。しかしある日、健康診断の再検査を受けた葵は、“余命３ヶ月”を宣告される。

冒頭シーンが幸せにあふれているからこそ、この突然の宣告の壮絶さが際立つ構成となっていた。