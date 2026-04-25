　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,322銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <6276> シリウスＶ　　東証Ｓ 　66.9倍 ( 3,078) 　　312　( +28.4 )　 人工知能関連
２. <3739> コムシード　　名証Ｎ 　40.6倍 ( 　325) 　　140　(　+2.2 )　
３. <2459> アウン　　　　東証Ｓ 　30.0倍 ( 1,170) 　　222　(　+7.2 )　 生成AI関連
４. <3936> ＧＷ　　　　　東証Ｇ 　28.5倍 (10,544) 　　209　( +40.3 )　
５. <4657> 環境管理　　　東証Ｓ 　25.4倍 ( 　837) 　　475　(　+2.2 )　
６. <6248> 横田製　　　　東証Ｓ 　22.8倍 ( 　137)　　1955　(　+1.3 )　
７. <6775> ＴＢグループ　東証Ｓ 　21.8倍 ( 1,243) 　　129　(　 0.0 )　
８. <9610> ウィルソンＷ　東証Ｓ 　21.3倍 ( 1,765) 　　175　( +35.7 )　
９. <2342> トランスＧＧ　東証Ｓ 　17.2倍 ( 2,173) 　　263　(　-0.4 )　
10. <7256> 河西工　　　　東証Ｓ 　15.4倍 ( 5,163) 　　455　( +66.1 )　
11. <3985> テモナ　　　　東証Ｓ 　12.3倍 ( 　185) 　　197　(　-1.0 )　 人工知能関連
12. <9557> エアクロ　　　東証Ｇ 　11.9倍 ( 　489) 　　249　(　+4.2 )　
13. <7376> ＢＣＣ　　　　東証Ｇ 　11.6倍 ( 　313) 　　993　( +41.9 )　
14. <5597> ブルーイノベ　東証Ｇ 　11.4倍 ( 3,672)　　1916　( +13.3 )　 ドローン関連
15. <4288> アズジェント　東証Ｓ 　11.4倍 ( 1,295) 　　937　( +61.3 )　 サイバーセキュリティ関連
16. <7031> インバウＴ　　東証Ｇ 　10.8倍 (　　97) 　　701　( +25.0 )　 生成AI関連
17. <4651> サニックスＨ　東証Ｓ 　10.4倍 ( 4,292) 　　231　(　-2.1 )　 リサイクル関連
18. <5699> イボキン　　　東証Ｓ 　10.3倍 ( 　986)　　2111　( +23.2 )　 リサイクル関連
19. <4179> ジーネクスト　東証Ｇ 　10.1倍 ( 　312) 　　337　( +25.3 )　
20. <6629> Ｔホライゾン　東証Ｓ　　9.9倍 (10,391)　　1011　(　-5.5 )　 自動運転車関連
21. <4800> オリコン　　　東証Ｓ　　8.9倍 ( 　507) 　　979　( +19.5 )　
22. <6858> 小野測器　　　東証Ｓ　　8.5倍 ( 1,340) 　　816　(　-4.9 )　 宇宙開発関連
23. <5268> 旭コン　　　　東証Ｓ　　8.3倍 (　　91)　　1014　( +10.5 )　 下水道関連
24. <4260> ハイブリッド　東証Ｇ　　8.0倍 ( 　232) 　　287　(　+7.5 )　 人工知能関連
25. <3591> ワコールＨＤ　東証Ｐ　　8.0倍 ( 2,927)　　4770　(　+9.9 )　
26. <7419> ノジマ　　　　東証Ｐ　　7.9倍 ( 4,936)　　1256　( +12.4 )　 JPX日経400採用
27. <6157> 日進工具　　　東証Ｓ　　7.5倍 ( 　680) 　　920　( +11.4 )　 リサイクル関連
28. <5343> ニッコー　　　名証Ｍ　　7.4倍 ( 　259) 　　202　(　+9.2 )　
29. <7931> 未来工業　　　東証Ｐ　　7.3倍 ( 　690)　　2927　(　-7.8 )　
30. <5244> ｊｉｇ．ｊｐ　東証Ｇ　　7.3倍 ( 　807) 　　260　( +12.6 )　
31. <6029> アトラＧ　　　東証Ｓ　　7.1倍 ( 1,582) 　　195　( +12.1 )　
32. <9972> アルテック　　東証Ｓ　　6.9倍 ( 　229) 　　276　(　+1.8 )　
33. <5337> ダントーＨＤ　東証Ｓ　　6.9倍 ( 　346) 　　870　( +25.0 )　
34. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ　　6.7倍 ( 1,958) 　　906　(　+8.8 )　 半導体関連
35. <5576> ＯＢシステム　東証Ｓ　　6.5倍 ( 　149)　　2795　(　+2.7 )　
36. <7886> ヤマトモビＭ　東証Ｓ　　6.2倍 (　　87) 　　531　( -18.4 )　
37. <7271> 安永　　　　　東証Ｓ　　5.9倍 ( 1,128)　　1192　(　+8.7 )　 半導体製造装置関連
38. <7871> フクビ　　　　東証Ｓ　　5.9倍 ( 1,611) 　　996　(　+9.3 )　 リサイクル関連
39. <7220> 武蔵精密　　　東証Ｐ　　5.8倍 ( 7,630)　　4800　( +53.4 )　 電気自動車関連
40. <449A> ＳＳ米株　　　東証Ｅ　　5.4倍 (　　98) 　770.7　(　+1.2 )　
41. <6135> 牧野フ　　　　東証Ｐ　　5.4倍 ( 　940) 　11790　(　+1.4 )　 半導体製造装置関連
42. <2561> ｉＳ日本国債　東証Ｅ　　5.4倍 ( 　432)　　2051　(　-0.1 )　
43. <3409> 北紡　　　　　東証Ｓ　　5.4倍 ( 　307) 　　118　(　+2.6 )　 リサイクル関連
44. <2164> 地域新聞社　　東証Ｓ　　5.4倍 ( 　391) 　　324　(　+3.5 )　 人工知能関連
45. <5210> 日山村硝　　　東証Ｓ　　5.4倍 ( 1,343)　　3140　( +14.7 )　
46. <4883> モダリス　　　東証Ｇ　　5.3倍 ( 　721)　　　59　(　+9.3 )　
47. <7901> マツモト　　　東証Ｓ　　5.2倍 ( 　278)　　1115　(　+1.8 )　
48. <477A> スタートＬ　　東証Ｇ　　5.2倍 ( 　413) 　　544　(　+1.3 )　
49. <4270> ＢｅｅＸ　　　東証Ｇ　　5.2倍 ( 　387)　　1893　(　+0.6 )　 生成AI関連
50. <5279> 日本興業　　　東証Ｓ　　5.1倍 (　　82)　　1352　(　+6.7 )　 下水道関連

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