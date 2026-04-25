週間ランキング【約定回数 増加率】 (4月24日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <6276> シリウスＶ 東証Ｓ 66.9倍 ( 3,078) 312 ( +28.4 ) 人工知能関連
２. <3739> コムシード 名証Ｎ 40.6倍 ( 325) 140 ( +2.2 )
３. <2459> アウン 東証Ｓ 30.0倍 ( 1,170) 222 ( +7.2 ) 生成AI関連
４. <3936> ＧＷ 東証Ｇ 28.5倍 (10,544) 209 ( +40.3 )
５. <4657> 環境管理 東証Ｓ 25.4倍 ( 837) 475 ( +2.2 )
６. <6248> 横田製 東証Ｓ 22.8倍 ( 137) 1955 ( +1.3 )
７. <6775> ＴＢグループ 東証Ｓ 21.8倍 ( 1,243) 129 ( 0.0 )
８. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ 21.3倍 ( 1,765) 175 ( +35.7 )
９. <2342> トランスＧＧ 東証Ｓ 17.2倍 ( 2,173) 263 ( -0.4 )
10. <7256> 河西工 東証Ｓ 15.4倍 ( 5,163) 455 ( +66.1 )
11. <3985> テモナ 東証Ｓ 12.3倍 ( 185) 197 ( -1.0 ) 人工知能関連
12. <9557> エアクロ 東証Ｇ 11.9倍 ( 489) 249 ( +4.2 )
13. <7376> ＢＣＣ 東証Ｇ 11.6倍 ( 313) 993 ( +41.9 )
14. <5597> ブルーイノベ 東証Ｇ 11.4倍 ( 3,672) 1916 ( +13.3 ) ドローン関連
15. <4288> アズジェント 東証Ｓ 11.4倍 ( 1,295) 937 ( +61.3 ) サイバーセキュリティ関連
16. <7031> インバウＴ 東証Ｇ 10.8倍 ( 97) 701 ( +25.0 ) 生成AI関連
17. <4651> サニックスＨ 東証Ｓ 10.4倍 ( 4,292) 231 ( -2.1 ) リサイクル関連
18. <5699> イボキン 東証Ｓ 10.3倍 ( 986) 2111 ( +23.2 ) リサイクル関連
19. <4179> ジーネクスト 東証Ｇ 10.1倍 ( 312) 337 ( +25.3 )
20. <6629> Ｔホライゾン 東証Ｓ 9.9倍 (10,391) 1011 ( -5.5 ) 自動運転車関連
21. <4800> オリコン 東証Ｓ 8.9倍 ( 507) 979 ( +19.5 )
22. <6858> 小野測器 東証Ｓ 8.5倍 ( 1,340) 816 ( -4.9 ) 宇宙開発関連
23. <5268> 旭コン 東証Ｓ 8.3倍 ( 91) 1014 ( +10.5 ) 下水道関連
24. <4260> ハイブリッド 東証Ｇ 8.0倍 ( 232) 287 ( +7.5 ) 人工知能関連
25. <3591> ワコールＨＤ 東証Ｐ 8.0倍 ( 2,927) 4770 ( +9.9 )
26. <7419> ノジマ 東証Ｐ 7.9倍 ( 4,936) 1256 ( +12.4 ) JPX日経400採用
27. <6157> 日進工具 東証Ｓ 7.5倍 ( 680) 920 ( +11.4 ) リサイクル関連
28. <5343> ニッコー 名証Ｍ 7.4倍 ( 259) 202 ( +9.2 )
29. <7931> 未来工業 東証Ｐ 7.3倍 ( 690) 2927 ( -7.8 )
30. <5244> ｊｉｇ．ｊｐ 東証Ｇ 7.3倍 ( 807) 260 ( +12.6 )
31. <6029> アトラＧ 東証Ｓ 7.1倍 ( 1,582) 195 ( +12.1 )
32. <9972> アルテック 東証Ｓ 6.9倍 ( 229) 276 ( +1.8 )
33. <5337> ダントーＨＤ 東証Ｓ 6.9倍 ( 346) 870 ( +25.0 )
34. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 6.7倍 ( 1,958) 906 ( +8.8 ) 半導体関連
35. <5576> ＯＢシステム 東証Ｓ 6.5倍 ( 149) 2795 ( +2.7 )
36. <7886> ヤマトモビＭ 東証Ｓ 6.2倍 ( 87) 531 ( -18.4 )
37. <7271> 安永 東証Ｓ 5.9倍 ( 1,128) 1192 ( +8.7 ) 半導体製造装置関連
38. <7871> フクビ 東証Ｓ 5.9倍 ( 1,611) 996 ( +9.3 ) リサイクル関連
39. <7220> 武蔵精密 東証Ｐ 5.8倍 ( 7,630) 4800 ( +53.4 ) 電気自動車関連
40. <449A> ＳＳ米株 東証Ｅ 5.4倍 ( 98) 770.7 ( +1.2 )
41. <6135> 牧野フ 東証Ｐ 5.4倍 ( 940) 11790 ( +1.4 ) 半導体製造装置関連
42. <2561> ｉＳ日本国債 東証Ｅ 5.4倍 ( 432) 2051 ( -0.1 )
43. <3409> 北紡 東証Ｓ 5.4倍 ( 307) 118 ( +2.6 ) リサイクル関連
44. <2164> 地域新聞社 東証Ｓ 5.4倍 ( 391) 324 ( +3.5 ) 人工知能関連
45. <5210> 日山村硝 東証Ｓ 5.4倍 ( 1,343) 3140 ( +14.7 )
46. <4883> モダリス 東証Ｇ 5.3倍 ( 721) 59 ( +9.3 )
47. <7901> マツモト 東証Ｓ 5.2倍 ( 278) 1115 ( +1.8 )
48. <477A> スタートＬ 東証Ｇ 5.2倍 ( 413) 544 ( +1.3 )
49. <4270> ＢｅｅＸ 東証Ｇ 5.2倍 ( 387) 1893 ( +0.6 ) 生成AI関連
50. <5279> 日本興業 東証Ｓ 5.1倍 ( 82) 1352 ( +6.7 ) 下水道関連
株探ニュース
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <6276> シリウスＶ 東証Ｓ 66.9倍 ( 3,078) 312 ( +28.4 ) 人工知能関連
２. <3739> コムシード 名証Ｎ 40.6倍 ( 325) 140 ( +2.2 )
３. <2459> アウン 東証Ｓ 30.0倍 ( 1,170) 222 ( +7.2 ) 生成AI関連
４. <3936> ＧＷ 東証Ｇ 28.5倍 (10,544) 209 ( +40.3 )
５. <4657> 環境管理 東証Ｓ 25.4倍 ( 837) 475 ( +2.2 )
６. <6248> 横田製 東証Ｓ 22.8倍 ( 137) 1955 ( +1.3 )
７. <6775> ＴＢグループ 東証Ｓ 21.8倍 ( 1,243) 129 ( 0.0 )
８. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ 21.3倍 ( 1,765) 175 ( +35.7 )
９. <2342> トランスＧＧ 東証Ｓ 17.2倍 ( 2,173) 263 ( -0.4 )
10. <7256> 河西工 東証Ｓ 15.4倍 ( 5,163) 455 ( +66.1 )
11. <3985> テモナ 東証Ｓ 12.3倍 ( 185) 197 ( -1.0 ) 人工知能関連
12. <9557> エアクロ 東証Ｇ 11.9倍 ( 489) 249 ( +4.2 )
13. <7376> ＢＣＣ 東証Ｇ 11.6倍 ( 313) 993 ( +41.9 )
14. <5597> ブルーイノベ 東証Ｇ 11.4倍 ( 3,672) 1916 ( +13.3 ) ドローン関連
15. <4288> アズジェント 東証Ｓ 11.4倍 ( 1,295) 937 ( +61.3 ) サイバーセキュリティ関連
16. <7031> インバウＴ 東証Ｇ 10.8倍 ( 97) 701 ( +25.0 ) 生成AI関連
17. <4651> サニックスＨ 東証Ｓ 10.4倍 ( 4,292) 231 ( -2.1 ) リサイクル関連
18. <5699> イボキン 東証Ｓ 10.3倍 ( 986) 2111 ( +23.2 ) リサイクル関連
19. <4179> ジーネクスト 東証Ｇ 10.1倍 ( 312) 337 ( +25.3 )
20. <6629> Ｔホライゾン 東証Ｓ 9.9倍 (10,391) 1011 ( -5.5 ) 自動運転車関連
21. <4800> オリコン 東証Ｓ 8.9倍 ( 507) 979 ( +19.5 )
22. <6858> 小野測器 東証Ｓ 8.5倍 ( 1,340) 816 ( -4.9 ) 宇宙開発関連
23. <5268> 旭コン 東証Ｓ 8.3倍 ( 91) 1014 ( +10.5 ) 下水道関連
24. <4260> ハイブリッド 東証Ｇ 8.0倍 ( 232) 287 ( +7.5 ) 人工知能関連
25. <3591> ワコールＨＤ 東証Ｐ 8.0倍 ( 2,927) 4770 ( +9.9 )
26. <7419> ノジマ 東証Ｐ 7.9倍 ( 4,936) 1256 ( +12.4 ) JPX日経400採用
27. <6157> 日進工具 東証Ｓ 7.5倍 ( 680) 920 ( +11.4 ) リサイクル関連
28. <5343> ニッコー 名証Ｍ 7.4倍 ( 259) 202 ( +9.2 )
29. <7931> 未来工業 東証Ｐ 7.3倍 ( 690) 2927 ( -7.8 )
30. <5244> ｊｉｇ．ｊｐ 東証Ｇ 7.3倍 ( 807) 260 ( +12.6 )
31. <6029> アトラＧ 東証Ｓ 7.1倍 ( 1,582) 195 ( +12.1 )
32. <9972> アルテック 東証Ｓ 6.9倍 ( 229) 276 ( +1.8 )
33. <5337> ダントーＨＤ 東証Ｓ 6.9倍 ( 346) 870 ( +25.0 )
34. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 6.7倍 ( 1,958) 906 ( +8.8 ) 半導体関連
35. <5576> ＯＢシステム 東証Ｓ 6.5倍 ( 149) 2795 ( +2.7 )
36. <7886> ヤマトモビＭ 東証Ｓ 6.2倍 ( 87) 531 ( -18.4 )
37. <7271> 安永 東証Ｓ 5.9倍 ( 1,128) 1192 ( +8.7 ) 半導体製造装置関連
38. <7871> フクビ 東証Ｓ 5.9倍 ( 1,611) 996 ( +9.3 ) リサイクル関連
39. <7220> 武蔵精密 東証Ｐ 5.8倍 ( 7,630) 4800 ( +53.4 ) 電気自動車関連
40. <449A> ＳＳ米株 東証Ｅ 5.4倍 ( 98) 770.7 ( +1.2 )
41. <6135> 牧野フ 東証Ｐ 5.4倍 ( 940) 11790 ( +1.4 ) 半導体製造装置関連
42. <2561> ｉＳ日本国債 東証Ｅ 5.4倍 ( 432) 2051 ( -0.1 )
43. <3409> 北紡 東証Ｓ 5.4倍 ( 307) 118 ( +2.6 ) リサイクル関連
44. <2164> 地域新聞社 東証Ｓ 5.4倍 ( 391) 324 ( +3.5 ) 人工知能関連
45. <5210> 日山村硝 東証Ｓ 5.4倍 ( 1,343) 3140 ( +14.7 )
46. <4883> モダリス 東証Ｇ 5.3倍 ( 721) 59 ( +9.3 )
47. <7901> マツモト 東証Ｓ 5.2倍 ( 278) 1115 ( +1.8 )
48. <477A> スタートＬ 東証Ｇ 5.2倍 ( 413) 544 ( +1.3 )
49. <4270> ＢｅｅＸ 東証Ｇ 5.2倍 ( 387) 1893 ( +0.6 ) 生成AI関連
50. <5279> 日本興業 東証Ｓ 5.1倍 ( 82) 1352 ( +6.7 ) 下水道関連
株探ニュース