K-1ファイター木村萌那の投稿が反響

格闘技K-1の女性ファイター木村萌那（K-1ジム目黒TEAM TIGER）が披露した肉体に衝撃が広がった。SNSで計量前の腹周りを捉えた写真を公開。過酷な減量を物語る姿がファンを驚かせている。

投稿された写真は2枚。1枚目は横からのショットで、厚みがほとんど感じられないほど極限まで薄くなった腹部が露わになっている。2枚目の正面からの写真では、無駄な脂肪が一切ない、鍛え上げられた腹筋のラインがくっきりと浮かび上がっていた。鮮やかなピンク色の髪に、ルーズなシルエットのジーンズが、より一層その細さを強調している。

自身のXで実際の画像を公開。文面に「試合の日お腹ぽっちゃりだけど計量の日はこんなにも薄いんだよ」とつづった投稿に、ファンも驚きを隠せない様子だ。

「ぺらっぺら」

「胃と小腸はどこに保管してるのでしょうか？」

「減量の過酷さを物語りますね、リスペクトします」

「格闘技選手の体型（体重）操作はマジで尊敬する」

「ここまで自分を追い込む姿 やはりプロが求めるレベルは凄いですね」

「K-popアイドルも驚きの薄さ！」

25歳の木村はキックボクシング転向後、無傷の4戦全勝中。今月11日に東京・代々木競技場第二体育館で開催された「K-1 GENKI 2026」では、チェ・ウンジ（韓国）に3-0の判定勝ちを収めた。強烈な蹴りとパンチで、人気ビデオゲーム「ストリートファイター」のキャラクターにちなみ“リアル春麗”としても脚光を浴びている。



（THE ANSWER編集部）