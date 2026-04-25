【岩本輝雄】手堅いというか“堅すぎる”アントラーズ。守備の意識も強度も高い。２ボランチの迅速なスライドは凄かった

【岩本輝雄】手堅いというか“堅すぎる”アントラーズ。守備の意識も強度も高い。２ボランチの迅速なスライドは凄かった