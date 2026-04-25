【岩本輝雄】手堅いというか“堅すぎる”アントラーズ。守備の意識も強度も高い。２ボランチの迅速なスライドは凄かった
［J１百年構想リーグ第12節］柏 ０−１ 鹿島／４月24日／三協フロンテア柏スタジアム
EASTで首位に立つアントラーズ。レイソルのホームに乗り込んで、前半終了間際に鈴木優磨に先制点を決めて、この１点を最後まで守り抜き１−０で勝ち切った。
アントラーズはこれで３連勝。盤石の戦いぶりが続いている。そして、この３試合はいずれも無失点。ここまでの12試合で失点数はリーグ最小の「５」。守備の安定感が半端ないね。
レイソル戦もほとんど隙を見せなかった。汰木康也のスーパーボレーでネットを揺らされたけど、これはオフサイドに救われて失点しなかった。その他にもいくつかあったピンチでは、ゴール前で身体を張って凌いでみせる。
ディフェンス陣だけでなく、チーム全体で守備の意識も強度も高い。そのレベルはＪ１で頭ひとつ抜けていると思う。守備のタスクで選手全員が手を抜かない。やるべきことをやる。鬼木達監督が徹底させているんだろうね。
レイソル戦で特に際立っていたのが、三竿健斗と樋口雄太のダブルボランチ。とにかくプレーエリアが広い。サイドから攻め込まれれば、素早くスライドして対応する。そのスピードは凄かった。
レイソルは基本的にサイドに張って起点を作ろうとする。状況によっては、アントラーズのサイドハーフが前に出て、なおかつサイドバックが出られない場合もある。つまり、そこに“危険な空間”ができる時があるけど、そこにボールが入れば、三竿や樋口が迅速に対処する。
そこでサイドに追い込んでも、そう簡単にかわされない。潰し切る。１人がサイドに寄せれば、もう１人がすぐに横に動いて中央を空けさせない。それでも中央が手薄になりそうな時は、２トップが縦関係になって、スペースを埋める。レオ・セアラも鈴木も、そこは常にアラートになって、サポートしていた。
これが今の鹿島の強さだなと、改めて思った。レイソルは攻撃力があるほうだし、チャンスがなかったわけではないけど、鹿島の守備力がそれを上回っていた。
手堅いというか、“堅すぎる”。１−０というスコアでも分かるように、１点取れば十分。揺るぎない守備のベースがあって、点を取れる選手がいる。鬼木アントラーズの強さをまざまざと見せつけられたゲームだったね。
【著者プロフィール】
岩本輝雄（いわもと・てるお）／1972年５月２日、53歳。神奈川県横浜市出身。現役時代はフジタ／平塚、京都、川崎、V川崎、仙台、名古屋でプレー。仙台時代に決めた“40メートルFK弾”は今も語り草に。元日本代表10番。引退後は解説者や指導者として活躍。「フットボールトラベラー」の肩書で、欧州CLから地元の高校サッカーまで、ジャンル・カテゴリーを問わずフットボールを研究する日々を過ごす。23年に『左利きの会』を発足。
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EASTで首位に立つアントラーズ。レイソルのホームに乗り込んで、前半終了間際に鈴木優磨に先制点を決めて、この１点を最後まで守り抜き１−０で勝ち切った。
アントラーズはこれで３連勝。盤石の戦いぶりが続いている。そして、この３試合はいずれも無失点。ここまでの12試合で失点数はリーグ最小の「５」。守備の安定感が半端ないね。
ディフェンス陣だけでなく、チーム全体で守備の意識も強度も高い。そのレベルはＪ１で頭ひとつ抜けていると思う。守備のタスクで選手全員が手を抜かない。やるべきことをやる。鬼木達監督が徹底させているんだろうね。
レイソル戦で特に際立っていたのが、三竿健斗と樋口雄太のダブルボランチ。とにかくプレーエリアが広い。サイドから攻め込まれれば、素早くスライドして対応する。そのスピードは凄かった。
レイソルは基本的にサイドに張って起点を作ろうとする。状況によっては、アントラーズのサイドハーフが前に出て、なおかつサイドバックが出られない場合もある。つまり、そこに“危険な空間”ができる時があるけど、そこにボールが入れば、三竿や樋口が迅速に対処する。
そこでサイドに追い込んでも、そう簡単にかわされない。潰し切る。１人がサイドに寄せれば、もう１人がすぐに横に動いて中央を空けさせない。それでも中央が手薄になりそうな時は、２トップが縦関係になって、スペースを埋める。レオ・セアラも鈴木も、そこは常にアラートになって、サポートしていた。
これが今の鹿島の強さだなと、改めて思った。レイソルは攻撃力があるほうだし、チャンスがなかったわけではないけど、鹿島の守備力がそれを上回っていた。
手堅いというか、“堅すぎる”。１−０というスコアでも分かるように、１点取れば十分。揺るぎない守備のベースがあって、点を取れる選手がいる。鬼木アントラーズの強さをまざまざと見せつけられたゲームだったね。
【著者プロフィール】
岩本輝雄（いわもと・てるお）／1972年５月２日、53歳。神奈川県横浜市出身。現役時代はフジタ／平塚、京都、川崎、V川崎、仙台、名古屋でプレー。仙台時代に決めた“40メートルFK弾”は今も語り草に。元日本代表10番。引退後は解説者や指導者として活躍。「フットボールトラベラー」の肩書で、欧州CLから地元の高校サッカーまで、ジャンル・カテゴリーを問わずフットボールを研究する日々を過ごす。23年に『左利きの会』を発足。
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