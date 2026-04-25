「息子とふたり」つるの剛士、海外“密度の濃い男旅”ショット公開！ 「めちゃくちゃ楽しそうすぎて」
タレントのつるの剛士さんは4月24日に自身のInstagramを更新。息子との男旅ショットを披露しました。
【写真】つるの剛士＆息子の男旅ショット
街並みや川のほとり、レストランなどのさまざまな風景とイケメンな息子の様子をたっぷり収めています。12枚目では息子とのツーショットも掲載し、2人だけの充実した男旅になったことが伝わってきます。
ファンからは、「5万歩すごい」「息子さんと2人旅、宝物のような時間ですね」「男2人旅、めちゃくちゃ楽しそうすぎて」「笑顔がまた素敵」「まだまだ旅満喫して下さいね〜」「芸術みたいですね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】つるの剛士＆息子の男旅ショット
「まだまだ旅満喫して下さいね〜」つるのさんは「息子とふたり、密度の濃い男旅。前半2日。総歩数、5万歩。奇跡あり、感動あり、まだまだ旅の途中」とつづり、19枚の写真を投稿。息子とのスイス旅行の様子を披露しています。「チューリッヒ ケスヴィル アップェンツェル」を訪れたようです。
ファンからは、「5万歩すごい」「息子さんと2人旅、宝物のような時間ですね」「男2人旅、めちゃくちゃ楽しそうすぎて」「笑顔がまた素敵」「まだまだ旅満喫して下さいね〜」「芸術みたいですね」と、絶賛の声が集まりました。
息子との空港ショットも披露21日には「男ふたりでスイス旅」と、空港で撮影した息子とのツーショットも公開していたつるのさん。コメントでは、「楽しんで来てください」「素敵ですね！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)