24日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、サヨナラ勝ちした中日について言及した。

6連敗中の中日は、首位・ヤクルトと対戦し、3−4の9回、連投中だったキハダに代わって9回のマウンドに上がった星知弥を攻め立て、一死二、三塁のチャンスを作ると、村松開人がライトホームランウイングに飛び込む逆転サヨナラ3ラン。

番組MCの谷繁元信氏が「ようやく5勝目！」と喜ぶと、すかさず五十嵐亮太氏は「試合中も谷繁さん結構熱かったですよね」と裏側を明かし、谷繁は「勝つんじゃないかなと思いながら、見てました」と笑顔を見せた。

今江氏は「最高の形で勝てましたよね。ノーステップで行けと言われてすぐ言って、またここで結果を出せた。村松選手の引き出し。何かいいきっかけになりそう」と話し、「勝ち方は大事なので、そこのところが最後粘って粘って、粘り強く戦ってしかも勝てたのは次につながりやすい。試合時間が早いので、その勢いのままいきたいところですね」と締め括った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』