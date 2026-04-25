「It′s not my day.」の意味は？海外ドラマで聞いたことがあるかも！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「今日はついていない」でした！

「It's not my day.」は、よくないことが起きたときに「今日はついていない」と嘆くときに使うフレーズ。

ちなみに「It's my day.」というと、「今日はついている」という意味で使えますよ。

「I missed my bus and forgot my keys. It's not my day.」

（バスに乗り遅れたし、鍵も忘れた。今日はついていないな）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。