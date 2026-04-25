「It′s not my day.」の意味は？海外ドラマで聞いたことがあるかも！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「It's not my day.」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「今日はついていない」でした！
「It's not my day.」は、よくないことが起きたときに「今日はついていない」と嘆くときに使うフレーズ。
ちなみに「It's my day.」というと、「今日はついている」という意味で使えますよ。
「I missed my bus and forgot my keys. It's not my day.」
（バスに乗り遅れたし、鍵も忘れた。今日はついていないな）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部