見上愛、上坂樹里が主人公を演じるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜午前8時）は明治期の看護師が題材で、主人公はそれぞれに生きづらさを抱えた2人の女性。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦う。明治という激動の社会を舞台に、幸せを求め生きる少し型破りな2人のナースの冒険物語となっている。

まだ女性の職業が確立されていない明治期に看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんモチーフに取り上げる。今回で第114作目の朝ドラとなる。

■第5週「集いし者たち」

トレインドナースになることを目指して看護婦養成所の一期生として集まったのは、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）をはじめ、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）と、年齢も生い立ちも異なる個性豊かな面々。校長の梶原（伊勢志摩）と舎監の松井（玄理）のもと寮生活が始まるが、バーンズ先生（エマ・ハワード）の来日が遅れていて、看護の授業は始まらない。そのかわり、到着までの間に、ある課題が出される。