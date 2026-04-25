＜義妹、DNA鑑定を要求＞素直で明るい義妹はシングル「本当の姉みたい」親しく交流【第1話まんが】
私（リエ）は、夫のヤスタカと夫婦2人で暮らしています。すぐ近くに義実家がありますが、義父は夫が高校生の頃に亡くなっており、義母も2年前に他界。現在、義実家には義妹であるヒナちゃんが子どもたち（タクくん・8才、ネネちゃん・6才）と住んでいます。ヒナちゃんは20才で結婚したのですが、子どもたちが幼い頃に離婚して義実家へ戻ってきたそうです。私はヒナちゃんとずっと、まるで姉と妹のように仲良くさせてもらってきました。
義母が他界してから、ヒナちゃんと私たち夫婦はお互いに支え合ってきました。夫はタクくんやネネちゃんのことをとても可愛がっていて、よく庭でキャッチボールをしたり、お人形遊びに付き合ってあげたりしていました。
ヒナちゃんは平日仕事だし、休日は子どもたちの都合があります。ランチしようにも直前まで予定がわからないので、なかなか友だちを誘えないそうです。私は「明日行こう」と言われても応じやすいので、とても喜んでくれていました。
義妹のヒナちゃんは素直で屈託のない性格です。私がいろいろなことを頭で考えすぎてしまう性格のため、そんな裏表のない明るさが羨ましくもありました。ヒナちゃんは私のことをよく誘ってくれたりして、引っ張ってもらっている感覚もありました。だから義両親が亡くなると、自然と「ヒナちゃんと支え合って生きていこう」と思うようになったのです。それはきっと夫も同じでしょう。夫はタクくんやネネちゃんのことを大切にして、いつも優しく遊んであげています。私はこんな幸せな日々がこれからも続いていくことを願っていました。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
義母が他界してから、ヒナちゃんと私たち夫婦はお互いに支え合ってきました。夫はタクくんやネネちゃんのことをとても可愛がっていて、よく庭でキャッチボールをしたり、お人形遊びに付き合ってあげたりしていました。
ヒナちゃんは平日仕事だし、休日は子どもたちの都合があります。ランチしようにも直前まで予定がわからないので、なかなか友だちを誘えないそうです。私は「明日行こう」と言われても応じやすいので、とても喜んでくれていました。
義妹のヒナちゃんは素直で屈託のない性格です。私がいろいろなことを頭で考えすぎてしまう性格のため、そんな裏表のない明るさが羨ましくもありました。ヒナちゃんは私のことをよく誘ってくれたりして、引っ張ってもらっている感覚もありました。だから義両親が亡くなると、自然と「ヒナちゃんと支え合って生きていこう」と思うようになったのです。それはきっと夫も同じでしょう。夫はタクくんやネネちゃんのことを大切にして、いつも優しく遊んであげています。私はこんな幸せな日々がこれからも続いていくことを願っていました。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子