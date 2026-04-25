総額35億円の高級車に“大興奮” 上位争いの藤本佳則は「こう見えて」優しい先輩の一面も
＜前澤杯 2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞「車が大好きです」。そう話すのは、ツアー通算2勝の36歳・藤本佳則だ。雨の中で「64」をマークした初日も、気がかりだったのはプレーだけではなかった。「雨に濡れて大丈夫かなって、ずっと思っていた。ボディカバーしたほうがいいんちゃうかなって」。会場に展示されている“前澤コレクション”の高級車が気になって仕方がなかった。
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会場にはフェラーリ創業者の名を冠した伝説の一台『フェラーリ・エンツォ 』（市場価格約7億円）や、世界最速クラスの性能を誇るハイパーEV（電気自動車）の『リマック・ネヴェーラ』（同約6億円）、世界限定125台となる究極のハイパーカー『ケーニグセグ・ジェスコ』（同約6億円）、世界に一台のビスポークモデル『ロールス・ロイス「オリベ・ファントム」』（同約3.6億円）など、総額35億円に及ぶ名車が並ぶ。来場した観客たちも目を光らせている。ベテランも、これを見る時は「全部好きです。タイヤが4つついていたら好きなので」と冗談を交えつつ、少年のような表情に。「0が1つ多い。僕らが目指すのは数千万円（の車）ですけど、これは億ですから」とスケールの違いには目を丸くする。「欲しいよ。見られるだけでもすごい」と目を輝かせた。そんな“夢のような舞台”では、プレーで存在感を示している。初日は2位発進。風が吹いた2日目は「（風の読みが）難しかった」としながらも、1イーグル・2バーディ・1ボギーの「69」でまとめ、トータル11アンダー・7位タイと上位をキープした。好調の要因はスイングの改善。「練習でできて、試合でどうなるかというのはまた別。それが試合でなんとなく結果が出ているので、それが1番良くなった要因」と手応えを口にする。ラウンド後は「あまり練習をしないタイプ」とも言うが、ホールアウト後はクラブを数本だけ持って練習場に向かい調整。午後2時前には会場を後にしたのだが、取材の際『この後、何をする？』 と、問われると「今週は皆本くんがキャディをしてくれているので、練習場に行って、彼の練習に付き合います」と明かした。皆本くんとは、今週の相棒を務める東北福祉大時代の後輩で、ツアー未勝利の34歳・皆本祐介のこと。「彼も選手で試合があるしね。1週間、練習しなかったらよくない。なので、（キャディを）やってくれる時は一緒に練習に行きます」と後輩思いの一面ものぞかせる。そこでは自身の練習はせず、後輩の動きを見ているだけ。「上手いので教えるところはないですけど活躍してほしいので。選手なので、申し訳ない」とも。そこには「こう見えて」と笑う、“やさしい”先輩の姿があった。藤本は2011年11月にプロ転向。ルーキーイヤーの12年は自身5戦目の「日本ゴルフツアー選手権」で優勝を飾るなど賞金ランキング5位に入った。19年までシードを維持してきたが、20-21年シーズンには賞金0円という苦境も経験。それでも徐々に復調し、再び上位争いに顔を出している。「優勝争いをしないと、優勝はない」。賞金総額2億円の大会では、勝者が得られるのも4000万円と高額。2013年の「TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN Central」以来となる勝利をつかめば、憧れのまなざしを送り続ける高級車にも、一歩近づくことができる。（文・高木彩音）
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