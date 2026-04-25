来週の主な予定 重要イベント重なる 日米英欧政策金利、米GDPとPCE 豪州CPI 来週の主な予定 重要イベント重なる 日米英欧政策金利、米GDPとPCE 豪州CPI

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来週の主な予定 重要イベント重なる 日米英欧政策金利、米GDPとPCE 豪州CPI



・日米英欧政策金利 中東情勢の影響見極め、足並み揃えて「現状維持」か

・米PCE価格指数 ガソリン価格が押し上げ、前年比で2年半ぶり3%超見通し

・米GDP 史上最長の政府閉鎖による停滞から脱却、反動で2%成長の見通し

・豪消費者物価指数 原油高騰受け伸び加速へ、豪中銀5月利上げは確実か



ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日）

FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日）



27日（月）

中国工業企業利益（3月）

ドイツGfK消費者信頼感調査（5月）

米2年債入札（690億ドル）

米5年債入札（700億ドル）

核拡散防止条約（NPT）再検討会議（NY、5月22日まで）



28日（火）

日本雇用統計（3月）

日銀「消費者物価のコア指標」

日銀金融政策決定会合、展望リポート、植田日銀総裁記者会見

ECB消費者インフレ期待（3月）

ECBユーロ圏銀行貸出調査

米7年債入札（440億ドル）

米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）

米消費者信頼感指数（4月）

カナダ政府春季経済報告

BIS・BOE・ECB・IMF合同会議（ワシントン、29日まで）



29日（水）

昭和の日

豪消費者物価指数（3月、第1四半期）

ドイツ消費者物価指数（4月）

米週間石油在庫統計

米耐久財受注（3月）

米FOMC、パウエルFRB議長記者会見

カナダ中銀政策金利、マックレム加中銀総裁記者会見

ブレマンNZ中銀総裁、討論会出席



30日（木）

日銀国債買い入れ日程（5月）

中国製造業PMI・非製造業PMI（4月）

ドイツGDP速報値（第1四半期）

ユーロ圏GDP速報値（第1四半期）

ユーロ圏消費者物価指数（4月）

ECB政策金利、ラガルドECB総裁記者会見

英中銀政策金利、四半期報告、ベイリー英中銀総裁記者会見（スーパーサーズデー）

米GDP速報値（第1四半期）

米個人所得支出（3月）

米個人消費支出（PCE）価格指数（3月）

米景気先行指数（3月）

米シカゴ購買部協会景気指数（4月）

米新規失業保険申請件数（25日終了週）



1日（金）

東京都消費者物価指数（4月）

米自動車販売（4月）

米製造業PMI確報値（4月）

米ISM製造業景気指数（4月）

ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明

メーデー（労働節）のため欧州香港休場、中国市場は5日まで休場



※予定は変更することがあります

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