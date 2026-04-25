為替相場まとめ４月２０日から４月２４日の週
２０日からの週は、ドル買い圧力の根強さが意識された。米国とイランの和平協議への期待はあるものの、ホルムズ海峡をめぐる双方の強硬姿勢は崩れておらず、中東情勢は引き続き緊迫している。このため為替市場では有事のドル買いが入りやすかった。一方で、停戦状態が維持されていることから、直接的な軍事衝突への懸念はいったん抑えられており、株式市場では悲観的なムードは広がらなかった。日経平均は再び最高値を更新し初の6万円台を付けた。日銀の４月利上げ見送り観測も後押しした。経済指標では注目度の高いものは少なく、市場の関心は来週の主要中銀による政策金利発表に向かっている。
（２０日）
東京市場は「有事のドル買い」が先行。米国のイラン港湾封鎖継続やイラン船舶拿捕の発表、それに伴うホルムズ海峡再封鎖の示唆などを受けて原油高・ドル高が進行し、ドル円は先週末の158.60円台から一時159.20円まで急上昇した。その後は買い一服となり、昼前に158.79円を付けた後は落ち着いた動きで159.01円までの上昇にとどまった。ユーロドルは1.1729ドル、ポンドドルは1.3475ドルまで下落後に買い戻されている。クロス円は朝方に下落したものの、日経平均のプラス圏推移によりリスク警戒感が和らぎ、ユーロ円は187.05円、ポンド円は214.72円まで反発するなど、底堅い展開となった。
ロンドン市場では、円売りが先行した。中東情勢の不透明感から原油価格が90ドル付近へと上昇。米国の対イラン停戦期限を翌日に控え、イラン側が交渉に否定的な姿勢を示したことで緊張が高まり、欧州株は下落して取引を開始した。トランプ大統領がホルムズ海峡封鎖解除に関する助言を検討するとの報道で一時円売りが一服したものの、クロス円を中心に根強い円売り圧力が継続した。ドル円は東京早朝の有事のドル買いが一巡した後、158.70から159円付近で神経質な揉み合いとなった。ユーロドルは1.17ドル台後半、ポンドドルは1.35ドル台前半まで買い戻され、ユーロ円は187円近辺で高止まり、ポンド円は214円台後半へとやや上値を伸ばす展開となった。
NY市場では、ドル円は158円台での様子見推移が続いた。週末のイラン情勢緊迫化や停戦期限を前にした不透明感があったものの、市場の反応は比較的落ち着いている。トランプ大統領が停戦延長の可能性を否定する発言を行ったが、相場の反応は一時的だった。一方、オプション市場では日本の為替介入リスクや来週の日銀会合を警戒した円高方向へのヘッジ需要が強まっている。ユーロドルは東京時間からの買い戻しが継続し1.17ドル台後半へ上昇、悲観的見方の後退から強気基調を維持しているが1.18ドル手前で慎重姿勢も見られる。ポンドドルも1.35ドル台半ばへ買い戻されたが、来週の英中銀会合でのハト派転換観測から上値は重く、一時1.34ドル台へ下落した。
（２１日）
東京市場は、小動き。イラン情勢の行方を見極めようとする様子見ムードが強く、全体的に値幅が限定される展開となった。イラン代表団がパキスタンへ向かったとの報道があったものの、米・イ両国の主張の溝は依然として深く、不透明な状況が継続している。ドル円は日経平均の堅調な動きを支えに158円台後半で推移も、159円前後の売り圧力に上値を抑えられ158.75から158.99円の狭いレンジにとどまった。ユーロドルは1.1772から1.1791ドルでの揉み合いとなり、やや上値の重い動きを見せた。クロス円では、ユーロ円が187円台前半で推移し、午後にはドル円の調整売りに連れ安となった。ポンド円は午前中に215円台を付ける場面もあったが、午後は上値が重くなった。
（２０日）
東京市場は「有事のドル買い」が先行。米国のイラン港湾封鎖継続やイラン船舶拿捕の発表、それに伴うホルムズ海峡再封鎖の示唆などを受けて原油高・ドル高が進行し、ドル円は先週末の158.60円台から一時159.20円まで急上昇した。その後は買い一服となり、昼前に158.79円を付けた後は落ち着いた動きで159.01円までの上昇にとどまった。ユーロドルは1.1729ドル、ポンドドルは1.3475ドルまで下落後に買い戻されている。クロス円は朝方に下落したものの、日経平均のプラス圏推移によりリスク警戒感が和らぎ、ユーロ円は187.05円、ポンド円は214.72円まで反発するなど、底堅い展開となった。
ロンドン市場では、円売りが先行した。中東情勢の不透明感から原油価格が90ドル付近へと上昇。米国の対イラン停戦期限を翌日に控え、イラン側が交渉に否定的な姿勢を示したことで緊張が高まり、欧州株は下落して取引を開始した。トランプ大統領がホルムズ海峡封鎖解除に関する助言を検討するとの報道で一時円売りが一服したものの、クロス円を中心に根強い円売り圧力が継続した。ドル円は東京早朝の有事のドル買いが一巡した後、158.70から159円付近で神経質な揉み合いとなった。ユーロドルは1.17ドル台後半、ポンドドルは1.35ドル台前半まで買い戻され、ユーロ円は187円近辺で高止まり、ポンド円は214円台後半へとやや上値を伸ばす展開となった。
NY市場では、ドル円は158円台での様子見推移が続いた。週末のイラン情勢緊迫化や停戦期限を前にした不透明感があったものの、市場の反応は比較的落ち着いている。トランプ大統領が停戦延長の可能性を否定する発言を行ったが、相場の反応は一時的だった。一方、オプション市場では日本の為替介入リスクや来週の日銀会合を警戒した円高方向へのヘッジ需要が強まっている。ユーロドルは東京時間からの買い戻しが継続し1.17ドル台後半へ上昇、悲観的見方の後退から強気基調を維持しているが1.18ドル手前で慎重姿勢も見られる。ポンドドルも1.35ドル台半ばへ買い戻されたが、来週の英中銀会合でのハト派転換観測から上値は重く、一時1.34ドル台へ下落した。
（２１日）
東京市場は、小動き。イラン情勢の行方を見極めようとする様子見ムードが強く、全体的に値幅が限定される展開となった。イラン代表団がパキスタンへ向かったとの報道があったものの、米・イ両国の主張の溝は依然として深く、不透明な状況が継続している。ドル円は日経平均の堅調な動きを支えに158円台後半で推移も、159円前後の売り圧力に上値を抑えられ158.75から158.99円の狭いレンジにとどまった。ユーロドルは1.1772から1.1791ドルでの揉み合いとなり、やや上値の重い動きを見せた。クロス円では、ユーロ円が187円台前半で推移し、午後にはドル円の調整売りに連れ安となった。ポンド円は午前中に215円台を付ける場面もあったが、午後は上値が重くなった。