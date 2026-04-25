群馬大学医学部を卒業後、くふうハヤテベンチャーズ静岡（現、ハヤテベンチャーズ静岡）の投手としてプレーした竹内奎人(たけうち・けいと＝26歳＝)氏は、昨年秋に野球人生にピリオドを打ち、今年4月から医師として新生活を歩むこととなった。静岡高校では春のセンバツ甲子園に出場。群馬大医学部に進学し、国家試験の合格後にファームリーグでプレーすることになった経緯など、文武両道を体現するかのようなこれまでの歩みや今後の目標を語ってもらった。（全2回のうちの第2回）

【写真】インタビューに応じる竹内奎人氏と、選手時代のユニフォーム姿

大学受験で突きつけられた現実

高校3年生（2017年）の春にはセンバツ甲子園に出場。同級生に泉口友汰（現、巨人・当時高校3年）、1学年下に根尾昂（現、中日・当時高校2年）、藤原恭大（現、ロッテ・当時高校2年）ら「最強世代」を擁する大阪桐蔭高校と対戦するなど、野球漬けの高校生活を過ごすも、竹内氏はその多忙な日々の中でも医学部合格を目指して、勉強を続けた。

竹内奎人氏

「勉強に割ける時間が他の受験生よりも圧倒的に少なく、『なるべく差を広げられないように……』との思いでした。野球部の練習もあるので机に向かう時間は限られていましたが、それでも英単語帳を見ながらストレッチをしたり、就寝1時間前には教科書に目を通したりして、勉強しない日を作らないように心がけていました」

理科は医学部入学後を見据えて選択するケースが多い生物ではなく、物理と化学を選択。国公立大学合格を念頭に受験校を減らしたくなかったことや、「得意な科目を勉強した方が良い」との思いから、国語と日本史、倫理の勉強にも励んだ。そして合格の鍵を握る数学は、「まずは問題集を1冊完璧にしよう」と心に決め、何度も演習を繰り返した。

夏の甲子園は県大会準決勝敗退で終え、野球部を引退した高校3年の8月以降はオンライン予備校に通い実力を高めたが、夏休みの模擬試験では軒並みE判定と、厳しい現実を思い知らされることとなった。

一般推薦入試で医学部に

「『夏休みに実力が伸びる人もいる』と聞いたことがあったので、内心はそれに期待を寄せていましたが、自分の成績を見る限り『現役で国公立医学部に合格するのはかなり難しいだろうな……』と感じずにいられなくて。少しだけ悪あがきをしてみようと考えるようになりました」

両親や担任の先生と相談を重ねつつ、現役合格の可能性を模索していた竹内氏。全国各地の受験情報を調べる中でその目に飛び込んできたのが、出願期限の迫った群馬大学の一般公募推薦入試の情報だった。

出願条件の評定平均4.3以上を「ギリギリ満たせていた」と振り返る竹内氏は、11月初旬に同大学の受験を決意。理科に関連する英語と日本語の小論文、そして集団面接による本試験に挑んだ。

「冒頭で志望理由を問われ、『これまで野球に打ち込んできて、整形外科医としてスポーツ医学に貢献したい』と思いを伝えると、続けて面接官の先生が受験生にさまざまな質問を投げかけていく流れで試験は進みました。内容は『バイオリンの音が出る理由』や『生物の定義』、『腎臓の果たす役割』といった理科に関する質問が多かったと記憶しています」

僕の長所を評価してもらえると思った

だが、「『話し好きだし、何とかなるだろう』と思い、面接対策をほとんどせずに臨んだ」という竹内氏の盲点をつくかのように、面接官からは厳しい質問が相次いだ。

「僕は『なぜ群馬大を選んだのか？』という質問に詰まってしまって。何度かやり取りを重ねた後、僕が一般受験では合格圏に届かないことについても話題が及びました。厳しい質問に苦しさを感じつつも『試験では勝負できない僕の長所をここなら評価してもらえると思った』と言い切ると、面接官の皆さんは少し笑いを浮かべながら『潔いね』と言ってくださって。おそらく僕の成績は受験生の中でもかなり下の方だったと思いますが、何とか合格を手にすることができました」

そして、高倍率の厳しい試験を乗り越え、竹内氏は晴れて群馬大学医学部での新生活をスタートさせる。

「入学して間もない頃は、高校で途中までしか勉強していなかった生物に少し苦戦しましたけど、医学部では文系科目のようにひたすら情報を覚えたり、自分の考えをまとめたりするような授業が多く、暗記が得意な僕は取り組みやすかったように思います」

友人のドラフト指名に刺激を受ける

学業以外では、周囲の誘いもあって竹内氏は準硬式野球部に入部し、楽しみながら野球を続けるも、在学中に肘を負傷。コロナ禍で満足にスポーツに取り組めなかった当時の社会状況や、整形外科医を目指す上で関心を持っていたことから、2020年の秋に「トミー・ジョン手術」（側副靭帯再建術）を受ける決意を固める。そして、竹内氏が無事に手術を終え、病室のベッドに横たわりながらテレビを見ていると、プロ野球ドラフト会議の中継が映し出されていた。

「横浜DeNA 5位 池谷蒼大投手……」

高校時代はともに甲子園のマウンドに上がり、その後は社会人のヤマハに進んだ同級生の指名に、手術からの復帰を目指す竹内氏の胸は躍った。

「ずっと身近でプレーしてきた友人がプロに行けたので、『また投げられるようになったら、もう一度真剣に野球を頑張ってみよう』という気持ちが込み上げてきて、上を目指してプレーしてみることにしたんです」

怪我から復帰した竹内氏は、6年生で（2023年）球速を147kmにまで伸ばして手応えを掴むと、同年秋にプロ志望届を提出。だが、NPB球団から声はかからなかった。

開幕戦のマウンドで知った国家試験合格

「どのように野球への情熱を傾けるべきか」を真剣に考えていた竹内氏の下に、渡りに船の好機が訪れる。新球団のくふうハヤテベンチャーズ静岡（当時）が地元の静岡県に誕生し、翌年からファームリーグへの加入が決まった。竹内氏は、大学の勉強を続けながらトライアウトに臨んで入団を決めると、翌年の春には国家試験にも合格。医師になる道が拓かれたことを知ったのは、開幕戦のマウンドだった。

「ハヤテで過ごした2年間は、じっくり野球に打ち込めた大切な時間でした」

初年度は27試合に登板し0勝6敗、防御率6.09と「努力では埋められない差」を感じずにはいられなかったそうだが、31試合に登板した2025年は3勝2敗、防御率3.23と成績が向上。主にリリーフとしてチームを支えた。

「二軍戦でも、戦線復帰を目指して調整を続ける佐藤輝明選手（阪神）や柳田悠岐選手（ソフトバンク）と対戦する機会がありました。勝負できる部分がある一方で、フィジカルの強さなどは努力では到底埋められないような差を感じました。それを“センス”や“才能”と呼ぶのかどうかはわかりませんが、スポーツカーと軽自動車くらいの違いがあるからこそ皆さんが一軍で活躍し、日本球界を牽引する存在になれているんだろうなと思いましたね」

信念を持って限界までやってほしい

2025年9月に引退を発表し、ユニフォームに別れを告げた竹内氏は、4月から静岡市内の総合病院で白衣を着ての新生活をスタートさせた。

「僕のように野球を理由にブランクがあるケースはとても稀で、おそらく最初は苦労するだろうと思いますが、2年の初期臨床研修（研修医）を終えた後は、これまでの人生で身近だった整形外科医を目指して頑張っていきたい。病院だけではなく、チームに帯同するスポーツドクターなどもあるとお聞きしたので、医師という職業を通じてさまざまな形でスポーツ界の発展に貢献できたらなという思いです」

スポーツを続けながら進学を目指す後輩たちに「僕よりも球速やコントロールに優れた選手をたくさん見てきましたが、やろうと思えば絶対にできると思うので、スポーツも勉強も信念を持って、限界が来るまでやってみてほしい」とエールを送る26歳は、思い描いた夢に向けてここから先も歩み続ける。

第1回【「U-15日本代表」「センバツ出場」の高校球児が“医学部に現役合格”できた理由 高校に入学した直後のテストでは「数学の順位がクラスの下から2番目で……」】では、高校球児として活躍し、さらに医学部受験に成功、今後は医師としての活躍が期待される異色の経歴を持つ竹内氏に、どのような少年時代を過ごしたのか、また名門高校に入ってからの苦労などについて伺っています。

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部