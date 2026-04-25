米国市場データ ＮＹダウは79ドル安と続落 （4月24日）
― ダウは79ドル安と続落、週末控えた持ち高調整の売り優勢、インテル急騰でナスダックは最高値 ―
ＮＹダウ 49230.71 ( -79.61 )
Ｓ＆Ｐ500 7165.08 ( +56.68 )
ＮＡＳＤＡＱ 24836.60 ( +398.10 )
米10年債利回り 4.303 ( -0.022 )
ＮＹ(WTI)原油 94.40 ( -1.45 )
ＮＹ金 4740.9 ( +16.9 )
ＶＩＸ指数 18.71 ( -0.60 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 60045 ( +325 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 60065 ( +345 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49230.71 ( -79.61 )
Ｓ＆Ｐ500 7165.08 ( +56.68 )
ＮＡＳＤＡＱ 24836.60 ( +398.10 )
米10年債利回り 4.303 ( -0.022 )
ＮＹ(WTI)原油 94.40 ( -1.45 )
ＮＹ金 4740.9 ( +16.9 )
ＶＩＸ指数 18.71 ( -0.60 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 60045 ( +325 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 60065 ( +345 )
※( )は大阪取引所終値比
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