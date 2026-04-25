週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」



今回は、開園25周年のお祝いで盛り上がる東京ディズニーシーを特集！

ディズニーシーを海より深〜く愛しているゲストのマニアックな愛や、

25周年の限定プログラムの楽しみ方を徹底調査します！



《出演》

吉川ひより（超ときめき♡宣伝部／シューイチ★セブンリポーター）

蛯原哲（日本テレビアナウンサー）



《紹介した内容》

☆東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”

期間：2026年4月15日〜2027年3月31日





《ショー・プログラム》★スパークリング・ジュビリー・セレブレーションミッキーと仲間たちが海を船で巡り、開園25周年をお祝いする場所：メディテレーニアンハーバー★ダンス・ザ・グローブ！キャラクターがダンサーと共に世界のダンスを披露するステージショー場所：アメリカンウォーターフロント《イベント》★東京ディズニーシー・マリタイムバンドの生演奏園内にランダムに出現し、25周年を記念した様々なアトラクションのテーマ曲をメドレー演奏してくれる場所：エントランス周辺など※内容や場所が都合により変更になることや公演を実施しない場合があります《グッズ》★ジュビリーバッジ 単品 1000円★チャーム 700円★リボン 800円《グルメ》★レモネード（ブルーシロップ＆バタフライピー） 750円★ミッキーマカロン（ホワイトチョコ） 650円★スペシャルサンデー（ライチーゼリー、わらび餅、みかん） 800円★スペシャルうきわまん（エビ＆さつまいも） 900円※グッズおよびメニューは品切れや金額、内容などが変更になる場合があります