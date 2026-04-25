審査、ビザ取得、資金…積み重なる課題

長崎の穏やかな風景の中で育った1人の女性が、世界最高峰の舞台に挑む。チアリーディングに魅了され、働きながら夢を追い続けていた橋詰愛さん（26）。目指すのは米プロフットボールリーグ（NFL）のチアリーダーだ。合格率5％以下の狭き門。課題はいくつもあるが、周囲のサポートを力に大舞台に向かって進み続ける。（前後編の後編）

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試験は過酷だ。橋詰さんが今年挑戦するマイアミ・ドルフィンズのオーディション。「何百人も受けて、受かるのは1〜5％です。毎年、現役のメンバーも受け直さないといけない厳しい世界です」と語る。「1次審査がフリースタイル。ランダムで音楽が流れて、その曲に合わせて瞬時に踊る審査です。まだ経験が浅いので心配ですね」と不安を口にした。

強みは、しなやかでセクシーな表現力。ヒップホップ、ジャズ、ラテンといった多様なジャンルの練習に励み、ターンやジャンプなどのテクニックを磨く毎日。ウォーキングやヘアメイク、英語での面接対策まで、求められる準備は多岐に渡る。

大舞台に立つまでの壁は高く厚い。ダンスや英語力に加えて、アメリカで活動するためのアーティストビザ（O-1B）の取得が必要だ。「アメリカの弁護士をつけないと難しいとは言われていて。自分がどれだけ有名かとか、評価されているかというのを証明しないといけない」。自身の実績を示す推薦状を集め、膨大な書類を英語で整える必要がある。

渡航前にかかる弁護士費用や、現地での生活費、車の購入費など、年間で1000万円程の負担が見込まれる。今年の3月からはインフルエンサーの事務所に所属した。「これまではTikTokでライブ配信をやっていましたが、今後は他のライバーの子のサポートをするマネジャーを行っていきます」。自身が担当する配信者が活躍するほどお金がもらえる、成果報酬に近い仕組み。資金面の課題に向き合う中で、スポンサー探しにも取り組んでいる。

力になったのは周囲のサポート

夢の実現までにはいくつものハードルが待ち受ける。それでも走ることを止めない理由は周囲の支えにある。

社会人1年目。仕事終わりに福岡までレッスンに向かった。どちらも手を抜かず両立させるため、業務時間の調整を直接社長に相談した。「全然いいよ。頑張ってね」と背中を押してくれたことが今でも胸に残っている。

高校時代のチアのコーチや校長先生にも挑戦のことを報告。「合格できたらもちろん嬉しいけど、できなくても、これからが楽しみ」。そんな言葉が気持ちを楽にした。

家族の存在も大きい。両親については「私に直接は言わないけど、多分めちゃくちゃ心配してるんですよ。やっぱり海外で危ない所に行くから。でも『応援してるから頑張ってね』っていうのは言われてます」。5人きょうだいの長女として4人の弟に背中を見せたいという思いもある。「トップを目指して弟たちに勇気を与えたい」

もし夢を掴むことができれば、九州初のNFLチアリーダーとなる。

「アメリカのチアリーダーになるのは『夢のまた夢』と思う人も多い。チアの世界は日本に知られていない部分がある。諦めなければ夢は叶うことを証明したい」

30歳まで挑戦を続ける予定だが、将来は日本に戻り、ワークショップなどを通じて地元に恩返しをする考えだ。

海の向こうで輝く舞台。周囲の声援も力に変えて、自分の道を切り拓く。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）