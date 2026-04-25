AI採点で「２点」の衝撃！　元議員が暴く大阪市議会、報酬1400万“税金泥棒”の酷い実態

AIが暴く「評価できない」大阪市議の実態

登庁日数の少なさと見えにくい活動実態、行政監視の役割を果たさず議会でしばしば居眠り……。そんな「税金泥棒」と揶揄される議員は地方議会からいなくなるかもしれない。

元・大阪市会議員が、AIによる高精度な監査・採点エンジンを用いて地方議会の議事録を解析、地方議員の「質疑力」を客観的に評価する独自システム『Qoo Score（クースコア）』を開発。大阪市会’24年度予算特別委員会の登壇者を対象にテストモデルとして実施した、質疑データ解析の採点結果を公表した。

AIによる判定は、約３割の議員が質疑力も実務能力も「評価できない」レベルの50点未満。「89点」のトップ評価を獲得した議員がいる一方で、最下位の議員はたったの「２点」。大阪市会に潜む絶望的な実力格差をAIが浮き彫りにした。ちなみに、能力にどれだけ差があろうと、支払われる議員報酬（大阪市会は1300万〜1400万円）は一律だ。

元市議がAI評価を作った理由

開発者である合同会社Qoo（大阪市）代表の杉山幹人さん（39）は、大阪市東淀川区選出の元・市会議員（大阪維新の会）。２期８年の在職経験を持つ。忖度なしのAIによる冷徹な評価システムを作った理由は何だったのだろうか。

「僕は幸いにも、議員１年目に橋下徹さん（56）から『質疑は行政から具体的な言質を勝ち取るためにするもんや』と叩き込まれました。その教えを守り、８年間常に『意味のある質疑をする』ことを念頭に議会に臨んだつもりです。

どこの地方議会もそうだと思いますが、同じ会派の先輩議員が用意した質問原稿を代読しているだけとか、客観的なデータを示さずに感情論をぶつけるような議員がけっこう存在します。でも、地方議員の評価は、『議会で何回質疑に立ったか』という表面的な数値を指標に語られることが多い。そんな無意味な指標ではなく、議員は質疑の質と結果で評価されるべきやと感じたことが、評価システム発案のきっかけです」

杉山さんは大学卒業後、IT企業勤務、Web企画制作自営業を経て、引退する地元議員の後継者として推されて大阪市議会議員選挙に出馬し、当選した。もともと議員を長く続ける気はなく、「早めに民間人に戻ろう」と２期で勇退。GovTech（テクノロジーを活用して行政の業務を効率化する取り組み）事業を手がける合同会社Qooを設立し、評価システムの開発に着手した。

「８年間、市会議員として地方政治の現場を見て確信したことがあります。テクノロジーの力で社会課題の解決を目指そうと頑張っている企業がある一方で、行政や政治の側にはテックカンパニー（ITやAIなどを駆使してビジネスを展開する企業）からの相談を受けられる人材がほぼいません。やる気のある企業が行政にアプローチしても、言葉が通じず時間を無駄にするだけです。

テクノロジーに精通した人材は議員側にも決して多くはありませんが、行政に比べればまだ期待が持てます。IT系の人間としては、社会課題の解決に意欲を示すテック企業と、政策提案できる議員をつなぐ架け橋の役割を担えればと。AIの登場で、そのタイミングがやっと来たと感じています」

優秀な議員をAIが「見える化」

評価システムを開発した目的の一つは、AIの評価結果を通して議員の能力を見える化することにあるという。

「まず、地方議員の質疑のレベルを上げる必要があると僕は思っています。議会での質疑回数は確かに多いけれども、無駄な質疑ばかりする議員がいるんですよ。その種の議員は、時間とコストを無駄にしていることになる。

僕は、質疑を通じて行政サービスのマンネリ化を指摘したり改善策を提案したりする議員がちゃんと評価される世の中であってほしい。だから、議員の職責をしっかり果たしている人の働きを見える化する仕組みを作ったんです」

見える化することで、どのような効果が期待できるのか。

「AIによる評価結果は、自治体と仕事をしたいと思いながらうまくアプローチできずにいる企業や市民が、議員に相談してみようと思ったときに使える指標になると思います。

例えば、首長が提出した予算案に反対している議員に、何かお願いをしに行ったとします。その議員が頑張れば頑張るほど、行政が守りの姿勢を強めるため、どんどん実現しない方向に行ってしまう。企業にとっては経済的な損失になってくるわけです。

今回開発したシステムでは、AIが議員の質疑内容と理事者（行政を執行する首長や役所の幹部職員）の答弁内容を精密に要約して示した上で、その議員について、何かを依頼する相手として接触を推奨“する”“しない”といったところまで判定します」

このシステムは議事録がWeb上で公開されている全国の地方議会に対応する。ただ、販売対象はメディアと学術機関、法人に限られている。需要は見込めるのだろうか。

「実は今、『Qoo Score』をバージョンアップさせたシステムを開発中なんです。例えばオンライン診療と入力すると、オンライン診療に関連する質疑をしている議員がリストアップされ、どの議員のどういう質疑に対して理事者がどう答弁しているかがわかります。

理事者から『実施計画を進める予定です』という答弁を引き出した議員がいれば、その人の１年間の質疑を全て解析することも可能です。議員の本当の能力がわかるので、企業はどの議員に相談に行くべきか判断しやすくなると思います。

官民連携で社会課題の解決を目指す企業に、壁を突破するための有力議員調査ツールとして活用してほしい。僕はそう期待しています」

企業が議員の質疑内容を解析しているとわかれば、当の議員たちの議会に臨む姿勢も変わるかもしれない。

「地方議会の会議録は各自治体の公式サイトや冊子で公開されていて閲覧可能ですが、実際に目を通す市民はほとんどいないし、議員も気に留めていません。企業が議会での質疑を基に議員の実力を見定めていることを知れば、少しは焦るんじゃないでしょうか。あるいは、有権者に能力を見透かされているのではないかと危機感を覚える議員がいるかもしれない。

ただ、僕は誰かを貶めるためにこのシステムを作ったわけではありません。あくまで、企業や有権者により良い選択をしてもらうために提供する。それが結果的に『もっと早く日本が良くなる』ことにつながっていけばいいと思っています」

現在は主に法人に向けたサービスだが、将来的にこのシステムが国政レベルまでカバーし、有権者が一票を投じる際の「客観的な物差し」として普及すれば、日本の議会制民主主義は劇的にアップデートされるかもしれない。

取材・文：斉藤さゆり