

AAAの與真司郎が22日、自身のインスタグラムを更新。同日に都内で行われたイベントに登場したことを報告し、イメージ一新の髪色を披露した。



【写真】距離感＆表情がいい AAAの絆を感じさせる2ショット

「今日はみさことイベント出演」と記した與は、宇野実彩子とサロン販売品「＆honey Professional」誕生記念発表会に登壇。インスタグラムには明るいブロンドヘアに変貌した與に、白がまぶしいドレス姿の宇野が寄り添う自撮りの「あたうの」2ショットをアップした。



宇野も23日にインスタグラムを更新。2人でピースサインのリラックスした表情のカットを添えて、「安心感の中でお仕事できてとても贅沢でした」と共演を報告。「そして髪をダークブラウンに染めてみた」と続け、與と同様に髪色を変えたことを明かしている。



愛知からスタートする「SHINJIRO ATAE LIVE TOUR 2026 ― THIS IS HOW I AM ―」が控える與。「4／26から始まるZeppツアーに向けて久しぶりに金髪にしてみたよ 笑 どう？」とファンに問いかけたが、「みさこは”いいやーん!!”って褒めてくれた」とも。AAAメンバーの仲の良さをうかがわせるエピソードも披露した。



ファンからは「めちゃくちゃ似合ってるしかっこいい!!」「もう金髪見ることないんだろうなって思ってたから嬉しすぎる」「金髪の真司郎だいすき」「久しぶりに大好きな金髪見れて幸せ」「ツアーがもっと楽しみになった～」と歓喜の声があふれた。



與は2023年に歌手活動再開を発表したファンミーティングでゲイであることを告白し、大きな話題となった。投稿では「今日はついに3rd album 『THIS IS HOW I AM』の発売日 たくさん聴いてくださーい!! 感想も待ってまーす」と記し、5月3日に埼玉で開催するリリースイベントへの参加も呼びかけていた。



（よろず～ニュース編集部）