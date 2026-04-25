ロックバンド・オアシスのノエル・ギャラガーが、新たな楽曲制作に積極的に取り組んでいることを明かした。イギリスのラジオ番組に出演したノエルは、現在の状況について「いろいろといじりながら書いているところ」と語り、その意図を問われると「それが僕の仕事だからね」と端的に答えている。



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ただし、その楽曲がオアシス名義になるのか、自身のバンド、ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズのためのものなのかについては明言を避け、「ただ曲を書いているだけだよ」と含みを持たせた。



一方で弟であり、オアシスのバンドメートでもあるリアム・ギャラガーは、新たなオアシス楽曲制作には消極的な姿勢を示している。Xで、ファンから「新作を出さなくてもツアーだけで続けられるのでは」と提案された際、リアムは期待に応えるのは不可能であり、過去の名作群と比較されるプレッシャーは「大きすぎる」とした。さらに、新作に挑めば「また解散することになる」と冗談交じりにコメントした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）