元宝塚月組トップスターの女優・瀬奈じゅんが23日、自身のインスタグラムを更新。家族でプールを楽しむ様子を投稿した。



【写真】愛あふれるファミリーの姿 ぎゅっと密着 やさしいママ

瀬奈は「暖かくなってきたので、プールを求めてハワイへ。 福島のハワイね。 スパリゾートハワイアンズ。」と記し、福島県の温泉リゾート施設で浮き輪をつけた息子や娘、家族の時間を過ごす姿をアップ。「プールに温泉にエンターテイメント、そして朝・夕お食事付きで、ありえないくらいコスパ良し。」と、すっかり気に入った様子。「温水プールなので、プールから出た瞬間恐ろしい程の寒気が襲ってくるけれど、即40℃の温泉に浸かれば大丈夫だし、ホテルのお部屋がすぐ近くなので問題なし。」と続けた。



プール以外の施設も充実していたようで、「お食事はブッフェだったのですが、子どもって自分で選んで盛り付けてが楽しいじゃない？ 食が細い我が家の子どもたちも大喜びでした。」と満足感を漂わせる。「で、娘は初めてのチョコレートファウンテンに魂売ったよね。 いちごとマシュマロ何個食べただろう……。 子連れ旅行には最高です！オススメです!!魂奪われるチョコレートファウンテンには要注意です!!笑」とママ目線でつづった。



ファンも仲良しファミリーの姿にほっこり。「素敵な旅ですね」「いつも幸せお裾分けありがとうございます」「子供ちゃんたちの楽しそうな声が聞こえて来そう」などのコメントが寄せられていた。



瀬奈は2012年にダンサーで俳優の千田真司と結婚。2年半の不妊治療を経て、17年に特別養子縁組で男児を、23年に女児を迎え入れたことを報告している。また、20日には娘がバレエを始めたことを写真とともに伝えている。



（よろず～ニュース編集部）